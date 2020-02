AORUS nous propose un nouvel écran Gamers: Le F127Q Gaming monitor.



AORUS, la marque de jeux haut de gamme de Gigabyte Technology, a fait ses débuts un moniteur tactique qui donne aux amateurs de jeux deux fois plus de détails et de qualité d'affichage que la Full HD, et leur permet de profiter des jeux et des films dans leur taille d'origine.



L'AORUS F127Q dispose d'un panneau QHD 27 "(résolution 2560x1440) dans un rapport d'aspect 16: 9 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le nouveau moniteur prend en charge la technologie AMD Radeon FreeSync qui met fin au gameplay saccadé et aux cadres cassés pour créer un fluide et un artefact -des performances gratuites à n'importe quelle fréquence d'images.



L'AORUS F127Q est l'un des moniteurs de jeu les plus réactifs du marché. En accélérant la vitesse de torsion des cristaux liquides, le temps de réponse peut être réduit à 1 ms et vous permet de profiter d'une expérience de jeu fluide sans aucun effet fantôme. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec les jeux à tempo élevé !



L'AORUS F127Q utilise une technologie d'affichage couleur IPS 10 bits (8 bits + FRC) avancée qui vous offre des angles de vision très larges avec 178/178 degrés. En concurrence féroce, la capacité de rendu fluide du F127Q élimine toute possibilité d'effets fantômes.















Le nouveau moniteur comprend DCI-P3, un espace colorimétrique RVB commun pour la projection de films numériques de l'industrie cinématographique américaine. Comparé au sRGB, le DCI-P3 couvre plus de rouge et de vert, ce qui est plus puissant et plus net, permettant aux utilisateurs de voir des couleurs plus réalistes. Grâce à la technologie HDR, le moniteur de jeu AORUS F127Q peut offrir aux utilisateurs des niveaux de couleurs plus riches.



Les écrans à plage dynamique élevée (HDR) offrent un meilleur contraste et une meilleure précision des couleurs, ainsi que des couleurs plus vives, par rapport aux écrans à plage dynamique standard (SDR). En conséquence, le HDR suscite l'intérêt d'une large gamme d'applications, y compris les jeux, le divertissement cinématographique et la création de contenu multimédia. Le but est de permettre à l'œil humain de voir l'image aussi réelle que possible.



Le moniteur de jeu AORUS F127Q possède les systèmes LED les plus avancés du marché. Grâce à l'application RGB Fusion, vous pourrez créer une ambiance de jeu exclusivement pour vous avec son interface utilisateur intuitive et sa personnalisation. Les amateurs de LED ont maintenant la chance de montrer leur créativité avec la possibilité de personnaliser plusieurs zones indépendamment.



Le stabilisateur de visée AORUS réduit le flou de mouvement et permet aux joueurs de conserver une clarté extraordinaire dans le jeu pour une expérience plus fluide. Par exemple, dans les jeux FPS, tirer un coup produira un fort recul qui secouera l'écran et rendra l'image floue. Le stabilisateur de visée peut contrer le flou de mouvement et améliorer la clarté visuelle du joueur, lui permettant de suivre la trajectoire de la balle et de contrôler la visée plus facilement.



De plus, le tableau de bord AORUS vous montre des informations matérielles critiques en temps réel telles que les tensions CPU, la vitesse d'horloge, les températures, l'utilisation, la vitesse des ventilateurs et d'autres fonctions exclusives AORUS, telles que GameAssist. Quel que soit le type de scénario, vous ne serez bloqué par aucun jeu. Vous pouvez même personnaliser les informations que vous souhaitez afficher.



L'égaliseur noir peut contrôler l'ombre de l'affichage pour améliorer le contraste et augmenter la visibilité de la scène sombre sans surexposer la zone claire, donc dans le jeu, l'égaliseur noir approfondira les détails de la partie sombre sans affecter les autres zones d'affichage. Trouvons facilement des ennemis qui se cachent dans le noir.



Les autres caractéristiques importantes comprennent :



- GameAssist - Vous donne la possibilité de créer plusieurs réticules personnalisés et de vous aider sur le champ de bataille,

- AORUS OSD Sidekick - Vous permet de définir les options d'affichage avec le clavier et la souris. AORUS fournit également des mises à jour et des sauvegardes du micrologiciel pour ce moniteur, afin que vous puissiez profiter de nouvelles fonctionnalités et rendre votre acolyte plus intelligent avec une protection,

- La technologie intelligente de capture vocale de près avec deux microphones annule parfaitement les bruits/sons environnementaux avec le moins de distorsion de la voix, permettant à votre coéquipier de recevoir votre voix clairement,

- Image dans l'image (PIP) et image par image (PBP),

- Conception ergonomique - Offre une vaste gamme de réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement, de course et de pivotement.



Il est déjà disponible dans certains site E-Commerces (USA).



Le prix est de : 549 Dollars.



