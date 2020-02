EVGA nous propose un nouveau bundle avec certaines RTX...







Au cas où vous auriez manqué les bannières géantes sur le site Web, EVGA a partagé avec nous des informations selon lesquelles elles sont regroupées dans un jeu gratuit avec leurs cartes graphiques GeForce RTX 20, et cela inclut les EVGA GeForce RTX ️ 2080 Ti, 2080/2070/2060 SUPER et 2080/2070/2060.











La promotion ne vient pas de NVIDIA, et ce n'est pas la première fois qu'EVGA franchit une étape supplémentaire pour adoucir la transaction auprès des consommateurs qui achètent leurs cartes, par opposition à d'autres solutions partenaires de cartes d'extension.



Deliver Us The Moon est un petit jeu de thriller de science-fiction étrange avec des mécanismes de puzzle et des systèmes de vol rudimentaires que le vôtre a vraiment trouvé intéressant pour les quelques heures jouées jusqu'à présent, et qui vaut la peine d'être vérifié, surtout en tant que cadeau gratuit en plus de votre achat de GPU .



Il existe également une prise en charge NVIDIA RTX à utiliser avec votre nouvelle carte graphique, et l'éclairage ambiant du jeu en bénéficie, en particulier lorsque vous volez dans l'espace.



Pour plus d'informations sur cette promo, Cliquez ICI.



EVGA