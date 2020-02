Les sorties cinéma de la semaine du Mercredi 05 Février 2020.

Les meilleurs films sorties en salle cette semaine.



Ducobu 3



Réalisé par : Elie Semoun.



Avec : Elie Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen.



Genre : Comédie.



Durée : 1H30.



Résumé : Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV », le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.



Le voyage du Dr Dolittle



Réalisé par : Stephen Gaghan.



Avec : Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen.



Genre : Comédie, Famille.



Durée : 1H42.



Résumé : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.



The Gentlemen



Réalisé par : Guy Ritchie.



Avec : Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam.



Genre : Policier, Action, Comédie.



Durée : 1H53.



Résumé : Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !



La cravate



Réalisé par : Mathias Théry, Etienne Chaillou.



Genre : Documentaire.



Durée : 1H37.



Résumé : Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent…



