NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 442.19 WHQL.



Ils sont prêt pour les jeux suivants :





(Zombie Army : Dead War 4)





(Apex Legends Season 4)





(Metro Exodus : Sam's Story)



Avec ces pilotes, NVIDIA a amélioré le réglage de la fréquence d'images maximale avec des limites entre 20 et 1 000 FPS. Recherchez ce paramètre dans "Panneau de configuration NVIDIA> Paramètres 3D> Contrôle de la fréquence d'images maximale". NVIDIA a également introduit VRSS (VR super-échantillonnage), une amélioration de la qualité d'image qui super échantillonne sélectivement sur la région centrale d'une image.



Game Ready



Le nouveau pilote Game Ready fournit les dernières optimisations de performances, profils et corrections de bugs pour Zombie Army : Dead War 4. En outre, cette version fournit également un support optimal pour Apex Legends Season 4 et Metro Exodus : Sam's Story.



Fréquence d'images maximale



Dans le dernier pilote Game Ready, nous avons introduit un nouveau paramètre de fréquence d'images maximale dans le panneau de configuration NVIDIA qui permet aux joueurs de définir la fréquence d'images maximale qu'une application ou un jeu 3D peut rendre. Avec le dernier pilote Game Ready, nous avons intégré les commentaires de la communauté demandant que les limites soient étendues. En conséquence, les limites de fréquence d'images peuvent être aussi basses que 20 FPS et peuvent être élevées jusqu'à 1000fps.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements



- Panneau de configuration NVIDIA> Paramètres 3D> Contrôle de la fréquence d'images maximale,

- Étendu les valeurs du curseur au minimum = 20, maximum = 1000,

- Ajout du paramètre Réalité virtuelle - Super échantillonnage à débit variable (VRSS) au panneau de configuration NVIDIA -> page Gérer les paramètres 3D,

- VRSS améliore la qualité de l'image en appliquant un super échantillonnage de manière sélective sur la région centrale d'une image.Cette fonctionnalité est disponible pour les applications VR profilées pour VRSS. Consultez cet article sur les pilotes compatibles avec les jeux pour obtenir la dernière liste des applications VR profilées.



Problèmes résolus dans cette version



- [The Witcher 3 : Wild Hunt - Blood and Wine] : Le jeu peut se bloquer lorsqu'un utilisateur atteint une scène de coupe spécifique. [2726931],

- [GPU Maxwell] [OpenCL] : SETI @ Home affiche le TDR du pilote survenant sur les GPU Maxwell utilisant OpenCL. [2739609],

- [Call of Duty Modern Warfare] : le streaming du gameplay à l'aide d'OBS s'arrêtera aléatoirement. [2743477],

- [Battleye] [Mode faible latence] : le lancement de Battleye avec le mode NVIDIA faible latence réglé sur Ultra peut entraîner la réinitialisation de DWM. [2775906],

- [SLI + G-SYNC Stutter] : L'utilisateur peut rencontrer un bégaiement mineur lors de l'utilisation de NVIDIA SLI en combinaison avec G-SYNC. [2778783],

- [Doom (2016)] : le jeu se bloque lors du lancement sur les GPU GeForce série 600/700 (Kepler) [2791124],

- [NVENC] : Une fuite de mémoire se produit. [2805384],

- [Plusieurs applications] [SLI] [G-SYNC] : le bug et la baisse de la fréquence d'images se produisent pendant le jeu avec SLI et G-SYNC activés [200566678].



