Intel Core i9 10900K avec boost 5,1 GHz apparaît dans les spécifications 3DMark.



Nous avons vu de nombreux signes qu'Intel se rapproche de la sortie de la série 10000 de processeurs de bureau Core. Les cartes mères Z490 pour les processeurs de nouvelle génération continuent d'apparaître, et il y a des semaines, toute la gamme a déjà été publiée. Nous pouvons maintenant ajouter à cela une liste Core i9 10900K sur l'UL ORB de 3DMark, montrant un boost de 5,1 GHz.



L'entrée a depuis été supprimée, mais une fois que quelque chose est public sur le Web, vous savez simplement que cela reste ainsi. Comme prévu, le processeur à 10 cœurs et à 20 threads a une fréquence d'horloge de base de 3,7 GHz. L'horloge boost, selon le logiciel de référence, elle est de 5,1 GHz. La nouveauté pour la série de processeurs sera l'augmentation de la vitesse thermique, avec un refroidissement suffisant, un cœur pourrait fonctionner à 5,2 GHz, ce qui n'est cependant pas visible dans 3DMark.







Les cartes mères Intel chipset Z490 de nouvelle génération et les processeurs Comet Lake-S de 10e génération devraient arriver en avril 2020. La sortie concerne la gamme de processeurs de nouvelle génération et leurs chipsets basés sur socket LGA1200 respectifs.



Il y a un changement de nombre de broches et cela, bien sûr, nécessite un nouveau socket de processeur; socket LGA1200 par opposition à la socket LGA1151 actuelle. Les refroidisseurs actuels peuvent cependant convenir et s'adapteront. Les nouveaux chipsets s'appelleraient H410, Q470, Z490 et W480.



Les chipsets Q470 et W480 seraient destinés aux périphériques intégrés, le H410 deviendrait disponible pour les cartes mères grand public car il ne serait bien sûr pas compatible avec les broches des chipsets W480 et Q470. Le Z490 est susceptible de prendre en charge `` notre merci '' aussi rapidement, les puces furieuses et overclockables de cette gamme de passionnés.



- Jusqu'à 10 cœurs de processeur pour des performances améliorées,

- Jusqu'à 30 voies d'E/S haute vitesse PCH-H pour une flexibilité de port,

- Jusqu'à 40 voies PCIe 3.0 (16 CPU, jusqu'à 24 PCH),

- Fonctionnalités multimédia et d'affichage pour la prise en charge de contenu 4K premium,

- Prise en charge Intel Wireless-AC (Wi-Fi/BT CNVi) intégrée et discrète,

- Prise en charge d'Intel Wi-Fi 6 (Gig +),

- Overclocking amélioré du noyau et de la mémoire,

- Prise en charge USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gb/s) intégrée,

- Technologie de stockage rapide Intel (Intel RST),

- DSP audio quadricœur programmable (Open FW SDK),

- Prise en charge C10 et S0ix pour la veille moderne.



Les nouveaux processeurs Intel resteront sur 16 voies PCIe et les diapositives indiquent qu'il s'agit de PCIe Gen 3.0, puis de 24 autres voies pour les chipsets et entre une liaison DMI 3.0, ce serait une interconnexion à 4 voies.







Intel Comet Lake-S utilise un nœud de fabrication raffiné de 14 nm. Cette gamme comprend le produit phare Intel Core i9-10900K. Ce processeur a une fréquence Turbo Boost de 5,2 GHz et affiche également une fréquence de 5,3 GHz grâce à ce qu'on appelle la technologie Intel Thermal Velocity Boost.



Le processeur est de nouveau étiqueté à un TDP de 125 W, 10 cœurs et 20 threads et un cache de 20 Mo. Plus bas sur la liste, vous trouverez le i7-10700K. Ce processeur remplacerait le i9-9900K et se compose de 8 cœurs/16 threads avec une fréquence de base de 3,8 GHz et un Turbo Boost de 5,1 GHz. Il a également un TDP de 125 W et prend en charge la mémoire DDR4 à 2933 MHz en mode natif.



Et pour terminer les processeurs K, nous voyons le i5-10600K, qui est livré avec 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence de base de 4,1 GHz et un boost de 4,5 GHz pour tous les cœurs. Ces processeurs s'appuieront sur le socket LGA1200 (non confirmé) et utiliseront le nouveau chipset Intel 400 Series. Comme nouveau, ce chipset prend en charge plus de cœurs (10), prend en charge Intel Wi-Fi 6 et Intel Rapid Storage.



Aucune date exacte de sortie de ces CPU n'est connue, mais la rumeur court...



