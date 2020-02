ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le P82 Flow.



Dans l'année de leur 33e anniversaire, Antec Inc., l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau PC, présente la dernière tour médiane de leur Antec Performance Series : l'Antec P82 Flow.



Le boîtier d'ordinateur Antec Performance P82 Flow Mid-Tower est l'évolution du P8, en gardant les lignes épurées et l'intérieur autour des performances. Avec la nouvelle apparence dans le minimalisme, le P82 Flow est agrémenté d'une lumière LED blanche et d'un design à rayures de ventilation riche sur le panneau avant, y compris trois ventilateurs à lame blanche de 140 mm à l'avant et un ventilateur à lame blanche de 140 mm à l'arrière, créant un système plus puissant, efficace, facile à construire et à refroidir.























La tour médiane mesure 454 mm x 215 mm x 480 mm (PxLxH) et est compatible avec les cartes mères ATX, M-ATX et ITX et prend en charge des cartes VGA jusqu'à 380 mm. Le boîtier comprend deux cages de lecteur de disque dur 2,5 "/ 3,5" convertibles sans outil, deux espaces de montage SSD 2,5 "ainsi que sept emplacements d'extension. Les cages HDD 3,5" amovibles peuvent libérer plus d'espace pour la gestion des câbles.



Le rack SSD mobile 2,5 "peut accueillir deux SSD 2,5". Il peut également être installé sur le côté interne ou externe du plateau de la carte mère selon vos besoins personnels. Le châssis offre un panneau latéral en verre trempé attrayant offrant un excellent aperçu des composants installés. L'absence de trous de vis dans le verre trempé garantit une qualité stable.



Afin de garder sa fraîcheur, le P82 Flow offre de l'espace pour 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 x 140 mm à l'avant, 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm en haut et 1 ventilateur de 120 mm ou 140 mm à l'arrière. Le P82 Flow comprend également trois ventilateurs à lame blanche de 140 mm à l'avant et un ventilateur à lame blanche de 140 mm à l'arrière. Ce boîtier est prêt à fournir un débit d'air élevé pour votre configuration. Pour un refroidissement par eau supplémentaire, le P82 Flow permet d'installer un radiateur de 240 mm sur le dessus, un radiateur de 360 ​​mm à l'avant et un radiateur de 140 mm à l'arrière.



Le cadre avant offre un accès aux prises audio, deux ports USB 3.0, un bouton d'alimentation et de réinitialisation, et enfin et surtout, trois filtres à poussière lavables à l'avant, en haut et en bas de cette tour médiane compacte.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 69.99 euros.



TECHPOWERUP