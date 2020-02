Bitspower lance une nouvelle gamme de raccords multi-liaisons ultra sécurisés.



Bitspower, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de refroidissement par eau pour les ordinateurs de performance, a lancé sa nouvelle série de raccords Advanced Multi-Link, dotée d'un nouveau mécanisme de verrouillage qui assure un ajustement très sûr, tout en permettant un assemblage plus simple avec des tubes durs. tubes. Les nouveaux raccords sont fabriqués en laiton de haute qualité et sont disponibles dans une gamme de finitions, y compris Shining Silver, Deluxe White, Black Matte et Black Sparkle, et sont disponibles dans des tailles adaptées aux tubes durs de 12 mm, 14 mm et 16 mm.











Le nouveau mécanisme de verrouillage en trois parties sur les raccords les rend plus faciles à utiliser avec des tubes durs. Lorsque les raccords nécessitent généralement un certain niveau de force pour les manoeuvrer sur des tubes durs, le nouveau design de la gamme Advanced Multi-Link est légèrement plus lâche lorsqu'il n'est pas assemblé, ce qui permet aux trois composants du raccord de glisser facilement sur le tube. Cependant, une fois assemblé et serré, le mécanisme se verrouille fermement en place autour du tube, garantissant que votre boucle est ultra-sécurisée.











Pour plus d'informations ou pour acheter des produits de la série Advanced Multi-Link, veuillez visiter cette page,

En cliquant ICI.