ASUS prépare la ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition.



En novembre 2019, ASUS a publié une variante spéciale "White Edition" de sa carte graphique ROG Strix RTX 2080 Ti.











La nouvelle ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition conserve le design PCB de la carte ROG Strix noire d'origine, mais étend la finition blanc mat à son carénage plus frais, aux trois ventilateurs Axial-Tech, à la plaque de base du refroidisseur et à la plaque arrière .







La société n'a pas finalisé les vitesses d'horloge, mais si le RTX 2080 Ti White Edition est quelque chose, la nouvelle carte pourrait être légèrement plus élevée que la ROG Strix RTX 2080 SUPER O8G d'origine, qui fonctionne à 1650 MHz de base et 1860 MHz GPU Boost, avec 15,5 Gbit/s (efficace GDDR6).







Basé sur le silicium "TU104", le RTX 2080 SUPER propose 3 072 cœurs CUDA, 384 cœurs tenseurs, 48 cœurs RT, 192 TMU et 64 ROP.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP