Le processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X 64 cœurs HEDT surpasse les processeurs double Cascade Lake Xeon Platinum 8280 !







Les nouveaux benchmarks CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X ont fait surface, présentant la puce HEDT surpassant les processeurs haut de gamme Intel Xeon Scalable «Cascade Lake». Les références sont issues de la base de données SiSoftware (via Overclockers.ru) où est apparue la première entrée de performance de la puce phare 64 bits d'AMD.

AMD Ryzen Threadripper 3990X, 64 cœurs/4000 $ US, le processeur écrase deux processeurs Xeon Platinum 8280 «Cascade Lake» d'une valeur de plus de 20 000 $



L'AMD Ryzen Threadripper 3990X serait le processeur phare HEDT pour 2020, offrant 64 cœurs Zen 2 et 128 threads. Cette puce est le processeur ultime pour les passionnés et les stations de travail que tout fabricant de puces a produit à ce jour. La puce est à un niveau qui lui est propre sans concurrence de la part de ses rivaux, mais elle prend en charge les pièces évolutives Xeon d'Intel qui sont destinées au marché du HPC et des centres de données.







Spécifications du processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X



L'AMD Ryzen Threadripper 3990X a été présenté au monde au CES 2020 et comme prévu, il dispose d'un gargantuesque 64 cœurs et 128 threads, ce qui en fait une bête absolue. Le nombre de noyaux et de threads est étonnant et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant sur la plate-forme HEDT, mais AMD a poussé dur leur plate-forme HEDT et ils apportent en effet cette puce super massive à leur famille TRX40.







La diapositive d'AMD confirme que le processeur comportera 288 Mo de cache total, des tonnes de voies PCIe Gen 4 (~ 128) et un TDP de 280W. Le TDP est étonnamment bas pour une pièce de 64 noyaux. En tant que tel, le Ryzen Threadripper 3990X dispose d'une horloge de base de 2,90 GHz et d'une horloge de boost monocœur de 4,3 GHz. L'horloge de base est 100 MHz plus lente que le Ryzen Threadripper 3290WX à 32 cœurs, mais l'horloge de base de 100 MHz plus élevée que son prédécesseur.



En plus des spécifications, la dernière mise à jour du BIOS AGESA 1.0.0.3 pour la prise en charge du processeur 3990X est déployée sur diverses cartes mères TRX40 comme indiqué par Momomo_Us. ASUS a également dévoilé sa nouvelle carte mère phare, la ASUS ROG ZENITH II EXTREME Alpha, conçue exclusivement pour le 3990X et qui devrait frapper les rayons des détaillants ce mois-ci.







Processeurs AMD Ryzen Threadripper de 3e génération







Dans le dernier ensemble de références, la puce a obtenu un très bon score de 1786,22 GOPS lors du test arithmétique, dépassant la configuration Xeon Platinum 8280 double de 17,8% en moyenne. Le CPU a également réussi à maintenir une fréquence de fonctionnement de 4,35 GHz dans le même benchmark, ce qui est très impressionnant pour une pièce de 64 cœurs fonctionnant dans un TDP de 280W. AMD a également présenté des chiffres dans lesquels un Ryzen Threadripper 3990X est capable de surpasser jusqu'à 30% la même configuration double Xeon.







La principale chose à considérer ici est que, bien que chaque Xeon Platinum 8280 dispose de 28 cœurs et d'une disposition de 56 threads, soit un total de 56 cœurs et 112 threads sur la plate-forme 2S, chaque puce vaut 10 000 $, ce qui est considérablement plus élevé que le Ryzen Threadripper 3990X qui atteindrait 4000 $ US. Malgré les baisses de prix annoncées récemment par Intel pour leur gamme Cascade Lake, chaque 8280 coûtera 13 000 $ US, ce qui coûtera plus de 20 à 25 000 $ pour une configuration double Xeon 8280.



Le prix est une chose, mais les quantités absolues d'efficacité que les cœurs Zen 2 méritent également d'être notées. Nous avons déjà vu une efficacité impressionnante des puces Ryzen Threadripper et le 3990X devrait pousser encore plus loin lors de la sortie.











Comparé à l'AMD 3990X, c'est un prix 6,25 fois plus élevé, ce qui montre simplement à quel point AMD bat Intel dans le paysage HEDT et serveur. Cela nous donne également une bonne idée de ce qui se passe avec le segment de serveurs d'Intel où EPYC, qui est basé sur la même base que leur gamme Zen 2, offre un prix exceptionnel à la valeur des performances, surpassant la gamme Xeon d'Intel dans chaque charge de travail.



Des rumeurs indiquent qu'Intel a retardé de quelques mois les processeurs Cooper Lake et Ice Lake Xeon (décalage de 3 mois dans le calendrier) et il est également annoncé qu'ils annonceraient d'importantes baisses de prix et un repositionnement des processeurs au deuxième semestre 2020, ce qui pourrait indiquent des prix plus agressifs avec leurs prochaines pièces Xeon. Mais pour l'instant, les vrais passionnés et les constructeurs de postes de travail devraient certainement attendre avec impatience le 3990X et sa puissance de calcul énorme.



WCCFTECH