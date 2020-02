AMD met à jour son bundle "Raise the Game", abandonne le RX 5600 XT et renforce le RX 5500 XT.

AMD met à jour son bundle "Raise the Game", abandonne le RX5600 XT et renforce le RX5500 XT.



AMD a présenté la dernière édition du pack "Raise the Game", qui sera mis en ligne en février. Le milieu de gamme Radeon RX 5500 XT est renforcé par une manne de jeux et de services. Les nouveaux achats de cartes graphiques RX 5500 XT auprès des détaillants participants reçoivent "Resident Evil 3", "Ghost Recon Breakpoint" et "Warcraft 3 : Reforged", en plus de 3 mois de Xbox Game Pass pour PC.







Les acheteurs de cartes RX 5700 et RX 5700 XT du segment de performance achetés auprès des détaillants participants, du 4 février au 25 avril (avec les rachats de jeu se terminant le 25 mai), reçoivent «Resident Evil 3» et «Monster Hunter World: Iceborne Master Edition».







Les acheteurs des séries RX560, RX570, RX580, RX590, RX Vega, Radeon VII, RX5500 XT et RX5700 reçoivent le Xbox Game Pass pour PC. Curieusement, la RX5600 XT est exclu du pack de jeu.



