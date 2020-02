ASUS propose une révision des TUF RX5700 série.



ASUS a déployé aujourd'hui les cartes graphiques EVO de la série TUG Gaming X3 Radeon RX 5700. Il s'agit notamment des SKU "TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING" pour le RX 5700 et "TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING" pour le RX 5700 XT. Les deux cartes présentent certains ajustements de conception par rapport aux cartes graphiques originales de la série TUF Gaming RX 5700 qui ont été critiquées par les critiques de la technologie pour leurs mauvaises performances de refroidissement.



Les cartes TUF Gaming EVO mises à jour sont dotées d'un dissipateur thermique à ailettes entièrement différent de celui des cartes TUF Gaming d'origine, qui offre un meilleur contact avec les différents composants chauds du PCB.











ASUS a également mis à jour la ventilation du refroidisseur, avec trois ventilateurs Axial-Tech remplaçant les ventilateurs conventionnels de l'original.











Ces ventilateurs comportent des roues qui sont palmées sur les bords, de sorte que l'air est guidé axialement (à travers le dissipateur thermique), et une partie n'est pas saignée latéralement. Le ventilateur au centre est légèrement plus petit que ceux de ses côtés. Les vitesses d'horloge sont inchangées entre les deux révisions, avec des horloges de jeu jusqu'à 1720 MHz et jusqu'à 1750 MHz pour le modèle RX 5700, et jusqu'à 1795 horloges de jeu et jusqu'à 1905 MHz pour le modèle RX 5700 XT.



Les deux cartes disposent d'un "mode OC" basé sur un logiciel qui augmente la vitesse d'horloge d'environ 70 MHz. ASUS remplacera le jeu TUF d'origine par les nouvelles cartes EVO aux prix actuels.



TECHPOWERUP