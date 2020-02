DRAM Calculator pour RYZEN passe en version : 1.7.0.



DRAM Calculator for Ryzen by 1usmus est l'utilitaire définitif pour démystifier l'overclocking et l'optimisation de la mémoire sur les PC AMD Ryzen. Il vous permet d'alimenter les paramètres que vous connaissez et calcule les paramètres associés les plus optimaux (tels que les latences), afin que vous tiriez le meilleur parti de l'overclock de votre mémoire.







La version 1.7.0 ajoute certaines références de mémoire à l'utilitaire, y compris une référence pour la bande passante mémoire (lectures et écritures) et des tests de latence inter-cœurs du processeur AMD.



La nouvelle version vous évite également d'avoir à saisir manuellement certaines valeurs actuelles, en ajoutant la possibilité de lire les synchronisations de la mémoire actuelle pour les machines alimentées par les processeurs "Matisse" de la série Ryzen 3000. La nouvelle version ajoute également la prise en charge de la série de processeurs Ryzen Threadripper 3000 "Castle Peak". Le support est également ajouté pour les modules de mémoire SK hynix DJR.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP