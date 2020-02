THE GURU3D nous propose le test de : L'Alphacool Eisbaer Aurora 360.



Alphacool a lancé un nouvel Eisbaer, cette ronde avec aRGB entièrement adressable, une pompe améliorée et très honnêtement, un look vraiment génial. Rejoignez-nous pour un examen du nouvel Alphacool Eisbaer Aurora 360. Le kit a été mis à jour avec un kit de refroidissement liquide tout-en-un amélioré très performant pour un AIO avec un rad optionnel de 240/360 mm. À côté de cela, les ventilateurs de pompe et de radiateur sont désormais livrés avec un éclairage LED RGB adressable approprié ainsi qu'un contrôleur RGB inclus. Bien sûr, vous pouvez également associer cela au contrôle SYNC en tant que fabricant.







La série est une solution de refroidissement liquide tout-en-un pour PC de bureau et est disponible en versions 240 mm et 360 mm, flux de liquide visible et bling grâce à un éclairage LED très visuel. Le kit 240 que nous testons est une unité de refroidissement de processeur autonome (AIO) basée sur le refroidissement liquide.



Il ne nécessite pas beaucoup d'installation de configuration. Avec une pompe et un radiateur, la pression du navire a été testée, préremplie et scellée directement de l'usine pour fournir un fonctionnement sans entretien pendant des années. Cette facilité d'utilisation s'étend à sa prise en charge des dernières sockets Intel et AMD, y compris AM4; y compris le dernier Intel LGA 1155/1156/2011 et la plupart des sockets AMD.



L'Alphacool Eisbaer Aurora offre de nouvelles fonctionnalités par rapport au célèbre refroidissement à eau Eisbaer CPU AIO. Une pompe 10% plus puissante et plus silencieuse. L'Eisbaer lui-même contient un éclairage RVB numérique 5V au design Eisbaer.



Les nouveaux ventilateurs de 120 mm offrent également un éclairage RVB numérique 5V. Le tube a également été changé. Le dégagement rapide dans le tube a été repositionné et Alphacool utilise désormais un tuyau en TPV et correspond aux raccords nouvellement conçus. Au moment d'écrire ces lignes, Alphacool envisage également une version 280 et même 420 mm, si cela se produit, vous pouvez vous attendre à une sortie au troisième trimestre 2020. L'Aurora 240 mm obtiendra 124,99 € et 144,99 € pour la version 360 mm.



