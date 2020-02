Pack de textures HD Remastered Half Life 2 HD V2.1.



johnyonghwang1 a publié une nouvelle version de son pack de textures HD pour Half-Life 2. Half Life 2 HD Remastered HD Texture Pack V2.1 est de 3,56 Go, comporte de nombreuses nouvelles textures 2K, et vous pouvez le télécharger dès maintenant.







Selon le modder, la version 2.1 corrige le gravier de l'autoroute 17 et certaines textures de route. De plus, il introduit de nouvelles textures de bunker Episode 2 et de nouvelles textures Blood. Il corrige également le bug des trous d'impact et ajoute des reflets de lentille plus petits et discrets. Non seulement cela, mais il ajoute de nouvelles textures de plâtre, de nouvelles textures de briques et corrige les textures de mélange d'herbe. En outre, et comme le titre le suggère, il ajoute de nombreuses nouvelles textures 2K.



En plus puisque il possible de récupérer gratuitement le jeu sur STEAM !



Pour télécharger le pack de texture, Cliquez ICI.



THE GURU3D