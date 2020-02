AOC nous propose de nouveaux écrans : Les 22B2H, 24B2XH et 27B2H.



AOC annonce trois nouveaux moniteurs de sa gamme de moniteurs d'entrée de gamme, la série B2. D'une taille d'affichage de 21,5 ”(54,7 cm) à 23,8” (60,4 cm) à 27 ”(68,6 cm), les trois modèles disposent de superbes cadres sans bord sur 3 côtés et d'une résolution Full HD (1080p), d'un profil ultra-fin et d'un arrière propre avec support de montage VESA.



Les moniteurs offrent des angles de vision larges (178 °), ce qui garantit une expérience chromatique inchangée à tous les points de vue. Le modèle 21,5 ”22B2H utilise un panneau VA avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes, tandis que le 23,8” 24B2XH et le 27 ”27B2H sont équipés de panneaux IPS reproduisant des couleurs réalistes. Les entrées VGA et HDMI 1.4 permettent de connecter facilement divers appareils. Les trois modèles conviennent au bureau de tout utilisateur qui recherche un écran basique et économique.





(22B2H)





(22B2H)





(24B2XH)





(24B2XH)





(27B2H)



(27B2H)



Les moniteurs de la série B2 d'AOC offrent un ensemble solide de fonctionnalités: la résolution nette Full HD (1920 × 1080) et les vraies couleurs du panneau IPS (24B2XH et 27B2H) ou le contraste impressionnant que le panneau VA offre (22B2H) convient à tout, du travail ou de l'étude pour regarder des films ou jouer occasionnellement. Tous les panneaux prennent en charge un taux de rafraîchissement de 75 Hz, affichant 25% d'images de plus par seconde qu'un moniteur 60 Hz standard afin d'obtenir des mouvements de curseur et des vidéos plus fluides.



Bien qu'ils soient d'entrée de gamme avec des prix abordables, ces moniteurs sont sans bord sur 3 côtés, ce qui signifie que les bords du panneau se fondent avec les lunettes, donnant l'impression d'une image flottante. Une telle conception élégante permet également des configurations multi-écrans augmentant la productivité sans enjoliveurs distrayants.



Les trois modèles de la série B2 sont équipés d'entrées VGA et HDMI, ainsi que d'une sortie casque. Cela signifie que même les anciens ordinateurs utilisant VGA peuvent être connectés et modernisés avec un excellent écran. De plus, les sources modernes telles que les ordinateurs de bureau ou mobiles, les lecteurs DVD ou Blu-ray, les consoles de jeux et autres sont facilement connectables via HDMI.



Les fonctionnalités ne s'arrêtent pas là - la série B2 utilise également la technologie sans scintillement, qui élimine le scintillement en utilisant DC (courant continu) au lieu de PWM (modulation de largeur d'impulsion) lors du réglage du niveau de luminosité.



Cela évite les maux de tête et la fatigue oculaire, qui sont souvent causés par le scintillement des images. En outre, pour soulager la fatigue oculaire dans les heures sombres et dans des conditions de faible luminosité, le mode LowBlue réduit l'émission du moniteur de longueurs d'onde bleues potentiellement dommageables.



Voici les fiches techniques



Le 22B2H :







Le 24B2XH :







Le 27B2H :







Ils seront tous 3 disponible dans le courant du mois de Février 2020.



Les prix :



- 22B2H : 94.90 euros,

- 24B2XH : 117.90 euros,

- 27B2H : 154.90 euros.



AOC