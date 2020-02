DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 55 Mesh 4F.







L'une des tendances émergentes avec les faces avant en verre trempé est la possibilité d'avoir un panneau avant en maille métallique qui sert d'entrée d'air, car de plus en plus de constructeurs de PC choisissent d'y installer des radiateurs.







Le MATREXX 55 Mesh 4F de DeepCool suit cette tendance, et perd la façade avant en verre trempé proéminente à une entrée de maille noire sur les trois supports de ventilateur de 120 mm.







Le reste de sa conception est identique à celui de l'original. Un panneau en verre trempé teinté continue de dominer le côté gauche. Derrière, il y a une disposition conventionnelle à partition horizontale.



Le compartiment inférieur a de la place pour deux baies de lecteur de 3,5 pouces, deux lecteurs de 2,5 pouces supplémentaires peuvent être montés le long du plateau de la carte mère, qui peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 37 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 16,8 cm de hauteur.







DeepCool comprend quatre ventilateurs de 120 mm dotés d'un éclairage LED RGB adressable; dont trois sont montés en usine le long des entrées avant et un à l'échappement arrière.







La société n'a pas révélé de prix, ni de date pour le moment.



TECHPOWERUP