Passer de Windows 8.1 à Windows 10 est toujours possible, et ce gratuitement !

Il suffit de suivre un tutoriel que notre confrère Lesnumeriques a concocté spécialement pour l'occasion :

Si vous êtes encore sous Windows 8.1, il est possible de passer sur le système d’exploitation le plus récent de Microsoft : Windows 10. Une manœuvre gratuite qui prend moins d’une demi-heure si vous êtes équipés de la fibre.

