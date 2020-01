Western Digital et Kioxia annoncent la NAND 3D BiCS5 112 couches.



Western Digital et Kioxia ont annoncé le développement réussi de leur nouvelle génération de mémoire flash NAND 3D. Leur BiCS 3D NAND de cinquième génération a commencé la production sous la forme d'une pièce TLC 512 Gbit, mais n'atteindra pas des «volumes commerciaux significatifs» avant le deuxième semestre de l'année. Les autres pièces prévues pour cette génération incluent les matrices 1Tbit TLC et 1,33 Tbit QLC.







La conception BiCS5 utilise 112 couches contre 96 pour BiCS4. BiCS5 est la deuxième génération de WDC / Kioxia à être construite avec un empilement de chaînes, et est probablement constituée de deux piles d'environ 56 couches actives chacune. Même si 112 couches ne représentent qu'une augmentation de ~ 16% par rapport à la génération précédente, les entreprises réclament une augmentation de densité allant jusqu'à 40% (en comparant 112L 512Gb TLC à 96L 256Gb TLC, en bits par tranche), grâce à d'autres ajustements à la conception qui permet de réduire les dimensions horizontales.



On dit que la densité du réseau de mémoire lui-même est environ 20% plus élevée. La vitesse de l'interface mémoire a été augmentée de 50%, ce qui devrait la mettre à 1,2 GT/s, à égalité avec la plupart des concurrents 96L.



Les pièces BiCS5 commenceront à échantillonner ce trimestre. Avec l'augmentation de la production au cours du second semestre, les SSD et autres produits utilisant BICS5 arriveront probablement au plus tôt vers la fin de 2020. Western Digital a précédemment déclaré qu'ils souhaitaient que la transition BiCS5 nécessite un CapEx inférieur à la transition 64L à 96L, inversant ainsi la tendance des mises à jour générationnelles de plus en plus coûteuses.



Cela signifie que la migration vers le 112L sera probablement encore plus lente que la dernière transition, et le BiCS4 96L constituera une partie importante de leur volume de production pendant un certain temps.



