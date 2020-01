ASROCK propose : La X570D4I-2T.







ASRock Rack a révélé une carte mère Mini-ITX plutôt intéressante pour les processeurs AMD Ryzen 2000 et 3000 avec le contrôleur Intel X550 10 GbE. La plate-forme X570D4I-2T peut être utilisée à la fois pour des postes de travail hautes performances et pour des serveurs/NAS de petit format avec des capacités de stockage robustes.



La carte mère ASRock Rack X570D4I-2T est basée sur le chipset AMD X570 et prend en charge tous les derniers processeurs AMD Ryzen des séries 2000/3000 avec jusqu'à 16 cœurs et un TDP de 105 W. La plate-forme dispose de quatre emplacements SO-DIMM DDR4 prenant en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-2400 avec ou sans ECC, un emplacement PCIe 4.0 x4 pour les cartes graphiques (lorsqu'il est utilisé avec un processeur approprié), un emplacement M.2-2280 prenant en charge PCIe SSD 4.0 x4 ou SATA et deux connecteurs OCulink qui prennent en charge huit ports SATA 6 Gbps (contrôlés par le X570). Étant donné que la carte mère Mini-ITX peut être utilisée pour les serveurs, elle porte également le ASpeed AST2500 BMC.







Côté E/S, l'ASRock Rack X570D4I-2T possède deux ports 10 GbE (contrôlés par l'Intel X550-AT2), un port GbE pour la gestion à distance, deux ports USB 3.1 Gen 1/2 (selon le redriver) Type -Connecteurs A, un en-tête USB 3.1 Gen 1 pour les panneaux avant et une sortie d'affichage D-Sub.







Le choix des contrôleurs 10 GbE peut sembler un peu étrange car nous parlons d'une carte mère basée sur AMD, mais il semble que ASRock Rack ait initialement développé le X570D4I-2T pour un client particulier qui nécessitait une carte réseau Intel, mais voulait en profiter de la dernière plate-forme de bureau d'AMD. En fait, ce dernier possède un ensemble unique de fonctionnalités non disponibles ailleurs : un support pour un processeur à 16 cœurs (à un prix raisonnable), huit ports SATA et 20 voies PCIe 4.0.



En utilisant le X570D4I-2T, il est possible de construire un PC de bureau extrêmement avancé avec une carte graphique discrète et de vastes capacités de stockage, ou un serveur/NAS de petit format avec 128 To de stockage SATA et des téraoctets de stockage NVMe ultra-rapide qui peuvent accessibles via des ports 10 GbE.



Voici la fiche technique :







La carte mère ASRock Rack X570D4I-2T est désormais répertoriée sur le site Web de la société, alors attendez-vous à ce qu'elle soit disponible sous peu. Compte tenu de toutes les particularités de la plate-forme, il est difficile de dire si celle-ci sera largement disponible dans le commerce de détail (le cas échéant), mais au moins elle peut être commandée directement auprès de la société.



ANANDTECH