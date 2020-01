EIZO annonce le moniteur FlexScan EV 2760 : 27 "IPS, 2560 x 1440.



EIZO Corporation a annoncé aujourd'hui la sortie du FlexScan EV2760, un moniteur WQHD (2560 x 1440) de 27 pouces avec une conception sans cadre pour les environnements commerciaux tels que les salles de marché, les bureaux administratifs et les salles de contrôle. Il contribue à une meilleure efficacité du travail et à une empreinte écologique plus petite pour le développement durable, qui sont des sujets abordés à l'échelle mondiale.



Le FlexScan EV2760 utilise un panneau LCD 27 pouces avec une résolution native de 2560 x 1440. Il met en œuvre la technologie de panneau IPS (commutation dans le plan) rétroéclairé par LED avec des angles de vision de 178 °. La luminosité typique est de 350 cd / m² et le rapport de contraste est de 1000: 1.











Le moniteur a un nouveau support ergonomique avec un réglage en hauteur de 169 mm qui permet aux utilisateurs de placer facilement un ordinateur portable sous le moniteur pour un environnement à double écran pratique. Il dispose également d'un large réglage d'inclinaison de 5 ° vers le bas à 35 °, d'un pivot de 344 ° et de pivots à 90 ° dans le sens horaire et anti-horaire.



Deux bornes d'entrée DisplayPort, HDMI et DVI-D sont incluses pour la connexion à divers PC. Avec la fonction image par image, le contenu de deux ordinateurs peut être affiché simultanément, ce qui est utile pour partager rapidement des idées lors d'une petite réunion.



Il est équipé de quatre ports USB 3.1 Type-A. Cela compense le nombre généralement limité de ports USB disponibles sur les ordinateurs portables, permettant aux utilisateurs de connecter davantage de périphériques USB - comme une souris, un clavier ou un casque - directement au moniteur.



Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs paramètres d'écran individuels à l'aide de la dernière version du logiciel Screen InStyle propriétaire d'EIZO et les refléter automatiquement sur un moniteur connecté. Ceci est utile lors de la connexion d'ordinateurs portables à un moniteur partagé, tels que ceux utilisés dans les bureaux à chaud ou les espaces de travail partagés, offrant un confort et une efficacité de travail améliorés.



Dans le cadre de ses efforts pour maintenir une fabrication respectueuse de l'environnement, EIZO a développé le moniteur sans retardateur de flamme dans le corps en plastique pour améliorer la recyclabilité. EIZO utilise également des matériaux d'emballage recyclables pour les boîtes dans lesquelles les moniteurs sont expédiés. Il est également certifié par des certifications mondiales de durabilité complètes telles que TCO Certified Generation 8, EPEAT et ENERGY STAR.



En outre, EIZO intègre ses propres technologies EcoView pour réduire la consommation d'énergie sans aucun effort supplémentaire de la part des utilisateurs. Il réduit la consommation d'énergie typique à aussi peu que 16 watts - jusqu'à 50% de moins par rapport à l'affichage avec une luminosité maximale.



Caractéristiques supplémentaires :



- Fonctions de soins oculaires, y compris affichage sans scintillement et plage de variation de 1 cd/m2,

- Support de support en option (PCSK-03) pour fixer un petit PC à l'arrière du moniteur,

- Garantie de cinq ans et garantie de six mois sans pixel lumineux.



Disponibilité



Le FlexScan EV2760 commencera à être expédié à partir du Premier Trimestre de 2020.



TECHPOWERUP