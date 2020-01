Les fournisseurs d'antivirus continuent de prendre en charge Windows 7.



Bien que Microsoft ait mis fin à la prise en charge de Windows 7 le 14 janvier et l'ait déclaré en fin de vie (EOL), la plupart des fournisseurs d'antivirus continuent de fournir leurs services aux utilisateurs de Windows 7. Avec une grande partie des utilisateurs incapables de passer aux versions de système d'exploitation plus récentes et prises en charge comme Windows 10, les fournisseurs d'antivirus voient une bonne occasion de gagner de nouveaux clients qui souhaitent protéger leurs PC contre les menaces possibles.



Grâce au rapport AV-Test, nous avons une liste de fournisseurs d'antivirus qui prendront en charge Windows 7, et il inclut tous les grands acteurs avec un plan pour prendre en charge leurs logiciels sur Windows 7 jusqu'en 2022. Ainsi, certains utilisateurs de Windows 7 incapables de mettre à niveau vers le nouveau système d'exploitation vont être au moins semi-protégés contre les vulnérabilités possibles, à l'exception bien sûr de celles trouvées au niveau du système d'exploitation.







En ce qui concerne la première source de menaces, le navigateur, il y a également de bonnes nouvelles. Google prévoit de prendre en charge son navigateur Chrome au moins jusqu'en juillet 2021, tandis que Mozilla n'a déclaré aucune information officielle sur leurs plans de support.Toutefois, s'ils se comportent comme ils l'ont fait avec Windows XP et la fin de son support, votre navigateur Firefox obtiendra probablement un kilométrage supplémentaire. de celui-ci.



TECHPOWERUP