Cooler Master lance les ventilateurs ARGB MasterAir G200P Cooler et MasterFan MF120 Halo.



Cooler Master, un leader mondial de la conception et de la fabrication de composants informatiques innovants, présente le refroidisseur CPU LowAir MasterAir G200P et les ventilateurs de boîtier ARF MasterFan MF120 Halo. Le MasterAir G200P est un refroidisseur de processeur à profil bas de 39,4 mm conçu pour les boîtiers de petit format et les PC compacts. Construit avec un puissant ventilateur PWM carré de 92 mm pour maximiser le refroidissement de haut en bas, le G200P dispose d'une large plage de vitesse de ventilateur qui est affinée pour un débit d'air maximal, des performances de refroidissement globales et un fonctionnement silencieux.



















Le MasterFan MF120 Halo fournit une solution de refroidissement par air idéale pour les refroidisseurs de CPU et les ventilateurs de châssis. Construit avec des pales de ventilateur Air Balance, le ventilateur comprend plusieurs couches de technologie de réduction du bruit qui refroidit les composants en silence. Doté d'un éclairage RVB adressable à double boucle, le MF120 Halo dégage des couleurs vibrantes tout en générant un flux d'air à haute pression.



Le MF120 Halo peut être acheté individuellement ou en package 3-en-1 sur Amazon et chez certains revendeurs.



