2019 : bénéfice record pour AMD



AMD est en grande forme et a vu son bénéfice atteindre de nouveaux records pour l'année écoulée (2019) ainsi que sur le 4eme trimestre, avec notamment une part de marché en hausse de ses célèbres RYZEN mais aussi de la gamme EPYC.



Au 4eme trimestre 2019, les segments processeurs et cartes graphiques ont permis une croissance du chiffre d'affaire de 50% par rapport au 4eme trimestre 2018. Sur l'année AMD réalise un chiffre d'affaire global de 6,73 milliard de dollars en 2019, soit 4% de plus qu'en 2018.



Lisa Su, la désormais célébre dirigeante d'AMD pour avoir donné un nouveau souffle à l'entreprise, n'hésite pas à parler d'une étape majeure pour le future de la société depuis sa création (il y a 50 ans wiki AMD), EPYC, ZEN et NAVI étant des succès incontestables.







Si Lisa Su annonce, comme ses concurrents, un marché PC en stagnation voire en très légère baisse pour 2020, l'arrivée de ROME, la nouvelle génération EPYC, devrait continuer de booster AMD et de mettre des bâtons dans les roues d'Intel. Plusieurs grands acteurs ont déjà annoncés des solutions bâties autour de ROME, comme Microsoft (plateforme AZURE), DELL (numéro 1 mondial du marché serveur et stockage) sort ses premières machines EPYC fin d'année. Et gardons le meilleur pour la fin, le futur super calculateur du GENCI pour le CEA en France (COCORICO !) sera animé par EPYC.