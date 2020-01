CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KLM-002.



Kolink élargit sa gamme de valises avec l'ajout d'une nouvelle valise compacte et performante conçue pour une utilisation dans les écoles et les bureaux. Préparez-vous pour le Micro-ATX KLM-002: en termes de flexibilité pure compte tenu des dimensions, ce boîtier est une force à prendre en compte. Selon vos besoins d'espace, le boîtier est conçu pour une utilisation horizontale ou verticale. L'intérieur permet d'installer jusqu'à trois disques 2,5 ". Un ventilateur préinstallé de 80 mm permet d'assurer un refroidissement plus que suffisant.



















Aperçu des caractéristiques du Kolink KLM-002 :



- Mini boîtier compact: 35,5 x 9,5 x 28,5 cm,

- Pour les cartes mères jusqu'à Micro-ATX, processeurs avec GPU intégré,

- Orientation horizontale ou verticale, support inclus avec étui,

- Emplacements pour un lecteur 3,5 et 2,5 "ou jusqu'à trois lecteurs 2,5",

- Un ventilateur pré-installé de 80 mm,

- Prend en charge les alimentations SFX,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, entrée/sortie audio.



Kolink KLM-002 : le boîtier compact pour les écoles et les bureaux



Avec une hauteur/largeur de seulement 9,5 cm, le Kolink KLM-002 est exceptionnellement compact et peut être réglé selon l'orientation que vous préférez en fonction de l'espace disponible à l'aide d'un support inclus. Tout compte fait, cela fait du KLM-002 un choix exceptionnel pour une utilisation dans des espaces avec un grand nombre de systèmes tels que des bureaux et des écoles. Malgré ses dimensions compactes, le KLM-002 est conçu pour prendre en charge une grande quantité de matériel.



Le boîtier prend en charge les cartes mères à facteur de forme Micro-ATX et Mini-ITX. Quant aux cartes graphiques, 9,5 cm d'espace sont disponibles, bien que le boîtier soit idéalement adapté pour une utilisation avec des processeurs qui incluent et un GPU intégré. Cependant, si vous avez besoin de la puissance de jeu supplémentaire, un GPU discret d'une longueur maximale d'env. 150 mm peuvent être installés.



Prise en charge des disques durs et de l'alimentation SFX



Avec des bouches d'aération à l'arrière, sur les côtés et sur le toit, le boîtier est conçu à partir de zéro avec un flux d'air à l'esprit, aidé par la présence d'un ventilateur de 80 mm préinstallé. À l'intérieur, un total de trois disques 2,5 "peut être installé, et alternativement un disque 3,5" - et un disque 2,5 "sont également pris en charge. Une alimentation compacte au format SFX est requise en raison des dimensions du boîtier, ce point vers l'extérieur à partir du bas du boîtier lorsqu'il est réglé à la verticale.Un câble de bouilloire incliné doit être utilisé pour que le câble puisse être guidé vers l'arrière.



Mis à part la fonctionnalité, l'apparence du KLM-002 ne coupe aucun coin non plus. L'avant a l'apparence de l'aluminium brossé. Le panneau d'E/S est également situé à l'avant, offrant un port USB 3.0 et deux ports USB 2.0. Deux prises 3,5 "pour casque et microphones sont disponibles. L'interrupteur d'alimentation est monté sur le côté le long du bord du couvercle avant du boîtier.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 34.90 euros.



