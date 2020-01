ASUS lance le câble ROG Strix Riser pour votre carte graphique.



ASUS a publié un câble de montage de marque ROG pour votre carte graphique, qui vous permettra de l'afficher dans différentes configurations sur votre boîtier. Que vous créiez une solution personnalisée ou ayez déjà un étui qui prend déjà en charge les cartes graphiques verticales, le câble Riser Strix Riser est la solution parfaite.



Il n'y a pas d'éclairage RVB, mais ASUS a équipé le câble ROG Strix Raiser avec un blindage EMI et une disposition PCB spéciale pour éviter toute perte de signal à partir de la distance de déplacement prolongée entre votre carte graphique et le slot PCIe de vos cartes.















Le câble Riser Strix Riser comprend également la conception brevetée Safe Slot d'ASUS, qu'ils utilisent dans leurs cartes mères pour fixer en toute sécurité vos cartes graphiques à votre système.



Le câble ROG Riser prend en charge la signalisation PCIe 3.0 x16 et est disponible pour un prix relativement élevé de 49.99 euros.



ASUS ROG