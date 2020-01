ASRock répertorie les cartes mères Z490 et H470 dans son logiciel de synchronisation polychrome.



Selon VideoCardz, ASRock a déjà répertorié la prochaine gamme de cartes mères d'Intel dans son logiciel Polychrome Sync pour contrôler l'éclairage RVB de votre carte mère. Dans les fichiers de programme installés, ASRock affiche plusieurs des modèles qui font partie de la prochaine génération de CPU Comet Lake-S basée sur LGA1200 d'Intel. Il existe au total neuf cartes mères Z490



Il s'agit des cartes suivantes :



- ASRock Z490 AQUA,

- Phantom Gaming 4,

- Phantom Gaming 4 SR,

- Phantom Gaming 6,

- Pro4,

- Steel Legend,

- Taichi,

- Z490M ITX AC,

- Z490M Pro4.







En ce qui concerne le chipset H470 moins cher et non overclockable, deux cartes mères sont répertoriées - H470 Steel Legend et H470M ITX AC. De plus, l'une des découvertes les plus intéressantes est peut-être l'apparition du chipset W480 destiné aux solutions de station de travail. La carte mère utilisant le nouveau chipset est un modèle nommé W480 Creator, qui devrait être un nouvel ajout à la gamme de cartes mères grand public.



VIDEOCARDZ