AMD republie Radeon 20.1.3 Beta en WHQL.



AMD vient de rééditer Radeon Software 20.1.3 sous le nom WHQL. Ces pilotes sont identiques aux pilotes Adrenalin 20.1.3 Beta publiés plus tôt ce mois-ci, la seule différence étant la certification WHQL. Il semble que l'équipe de pilotes d'AMD s'efforce de résoudre les différents problèmes signalés. 20.1.3 WHQL est une version importante car elle donne désormais aux propriétaires de RX 5600 XT un pilote WHQL - auparavant, ils devaient recourir à des pilotes bêta pour alimenter leur nouvel achat.



Radeon Software Adrenalin 20.1.4 Beta est sorti il y a quelques jours à peine et inclut des modifications supplémentaires qui ne sont pas encore intégrées dans 20.1.3 WHQL, car le processus de certification WHQL de Microsoft prend un certain temps. Il y a quelques jours, nous avons signalé qu'AMD a corrigé silencieusement un problème de sécurité du pilote avec la version 20.1.1 Beta, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle nous voyons une version WHQL aujourd'hui.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP