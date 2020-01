Intel Core i5-L16G7 est la première apparence SKU "Lakefield", prélude possible à une nouvelle nomenclature ?



Intel Core i5-L16G7 est la première référence commerciale à implémenter l'architecture de processeur x86 hétérogène "Lakefield" d'Intel. Cette puce à 5 cœurs comprend un cœur de processeur hautes performances «Sunny Cove» et quatre petits cœurs «Tremont» de faible puissance, avec un planificateur intelligent équilibrant les charges de travail entre les deux types de cœurs.



Ceci est essentiellement similaire à ARM big.LITTLE. L'idée étant que l'appareil tourne au ralenti la plupart du temps, lorsque des cœurs de processeur moins puissants peuvent contenir le fort ; les cœurs de performance n'interviennent qu'en cas de besoin, jusqu'à ce qu'ils restent sous tension. Un passionné de PC thaïlandais, TUM_APISAK, a découvert la première apparition publique de l'i5-L16G7 dans un appareil Samsung non publié doté de la chaîne d'ID d'appareil Userbenchmark "SAMSUNG_NP_767XCL".



Les vitesses d'horloge du processeur sont répertoriées comme "1,40 GHz de base, avec 1,75 GHz turbo", mais il est possible que les deux types de cœurs aient des bandes de vitesse d'horloge différentes, tout comme les cœurs des gros SoC. Les autres composants clés de "Lakefield" incluent un iGPU basé sur l'architecture graphique Gen11 et un contrôleur de mémoire LPDDR4X.



«Lakefield» met en œuvre le conditionnement Foveros, dans lequel des matrices de composants haute densité basées sur des nœuds de fabrication de silicium plus récents sont intégrées à des intercalaires en silicium basés sur des processus de fabrication plus anciens, ce qui facilite le câblage microscopique haute densité entre les matrices. Dans le cas de "Lakefield", le package Foveros comprend une matrice de "champ de calcul" de 10 nm reposant sur un interposeur de "champ de base" de 22 nm.







La nomenclature d'Intel pour le Core i5-L16G7 est fascinante. Il condense les longs noms de modèles Intel "i9-10980XE" (7 caractères) à 5, en plus de l'extension de la marque principale (i3, i5, i7, i9). Le premier caractère représente probablement le type de produit, suivi d'un numéro de modèle numérique, suivi de "G" indiquant la présence de graphiques intégrés et d'un chiffre à côté de "G" indiquant son niveau.



Nous espérons que cette nomenclature se maintiendra, car Intel en a maintenant trois: les processeurs mobiles "Comet Lake" de 10e génération conservent la nomenclature classique (par exemple: Core i7-10710U), tandis que le "Ice Lake" de 10e génération a une nomenclature légèrement améliorée (par exemple: Core i7-1065G7), et maintenant "Lakefield" apporte le plus court des trois (par exemple: Core i5-L16G7).



