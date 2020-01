Matrox présente les cartes graphiques de la série D pour les murs vidéo à haute densité de sortie.



Matrox a le plaisir d'annoncer Matrox D-Series, une nouvelle famille de cartes graphiques multi-écrans de nouvelle génération conçues pour alimenter les murs vidéo dans des environnements commerciaux et critiques 24/7. Ces nouvelles cartes graphiques à emplacement unique pilotent jusqu'à quatre écrans 4Kp60 et peuvent être facilement combinées pour produire jusqu'à 16 moniteurs 4K pour des murs vidéo haute densité dans les salles de contrôle, les entreprises, les industries, le gouvernement, les militaires, les A/V pro, numériques signalisation, sécurité, etc. Les cartes graphiques Matrox série D seront en action à l'ISE 2020 (stand 11-D120).



Tirant parti d'un GPU intégré NVIDIA Quadro personnalisé, la série D offre une lecture vidéo et des performances graphiques fluides sur jusqu'à quatre écrans HDMI ou DisplayPort haute résolution. Les OEM, intégrateurs de systèmes et installateurs AV peuvent également combiner jusqu'à quatre cartes D-Series via des câbles Framelock carte à carte, pour piloter jusqu'à seize écrans 4K synchronisés. De plus, la série D offre la prise en charge HDCP pour la lecture de contenu audio et vidéo protégé, ainsi que la prise en charge de Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5 et OpenCL 1.2 pour exécuter les dernières applications professionnelles.







Écosystème de mur vidéo éprouvé



La série D fonctionne parfaitement avec le portefeuille complet de murs vidéo de Matrox. Associez la série D avec des cartes de capture IPX Matrox Mura et des cartes d'encodage/décodage IP pour une prise en charge exceptionnelle de la capture, de la diffusion et de l'enregistrement 4K et Full HD multicanaux, et/ou combinez-les avec les contrôleurs multi-écrans Matrox QuadHead2Go pour une puissance étonnante 64 1920x1080p60 s'affiche à partir d'un seul système.



Contrôle personnalisé



La série D comprend le logiciel de gestion de bureau Matrox PowerDesk robuste et éprouvé. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété d'outils avancés, notamment des bureaux étirés ou indépendants, le mode clone, le pivot, la gestion du cadre, le chevauchement des bords, etc. pour configurer et personnaliser facilement les configurations multi-écrans. De plus, le logiciel de gestion de murs vidéo Matrox MuraControl, riche en fonctionnalités, offre aux utilisateurs une plate-forme intuitive pour gérer les sources et les dispositions des murs vidéo localement ou à distance, et en temps réel.



"C'est une période passionnante pour la technologie des murs vidéo, car les clients exigent constamment des moyens nouveaux et innovants d'optimiser les plates-formes visuelles", a déclaré Fadhl Al-Bayaty, directeur du développement commercial, Matrox. "Avec une nouvelle gamme de cartes graphiques de pointe offrant une prise en charge exceptionnelle des sorties 4K, la vaste gamme de produits de Matrox permet aux OEM et aux intégrateurs de systèmes de fournir des solutions de mur vidéo de pointe avec une capture vidéo, un encodage, un décodage et un support d'affichage sans précédent."



Disponibilité



Les cartes graphiques Matrox série D à quatre moniteurs, dans les références DisplayPort (référence: D-1480-E4GB) et HDMI (référence: D-1450-E4GB), seront disponibles au Premier Trimestre 2020.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



