Blizzard lance Warcraft III : Reforged et nous propose de découvrir la configuration recommandé !



Blizzard a publié aujourd'hui la configuration système requise pour sa version remasterisée de Warcraft III, Warcraft III: Reforged. Le nouveau jeu voit l'inclusion de la campagne originale Reign of Chaos et son extension, le Trône de glace, s'élevant à 60 missions de campagne. Les graphismes retravaillés, les cinématiques mises à jour dans le jeu pendant quatre heures et les voix off réenregistrées sont associés à un jeu en ligne rééquilibré et à l'ajout de capacités sociales et de matchmaking.







Sur le plan des exigences, c'est un jeu léger sur ses paramètres minimums : Blizzard dit que les joueurs auront besoin de :



- Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910,

- Un simple 4 Go de RAM système et un NVIDIA GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 sera nécessaire pour alimenter les visuels des jeux.



Si vous ne recherchez pas les spécifications minimales, mais à quel point votre expérience sera bonne, les spécifications recommandées sont à la hauteur :



- Un processeur Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X ou mieux est demandé,

- Associé à 8 Go de RAM et une NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X.



