AMD lancera l'architecture RDNA de 2e génération en 2020.



Le PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, lors de son appel de résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019, a confirmé que la société avait lancé sa nouvelle architecture graphique RDNA de deuxième génération en 2020. "En 2019, nous avons lancé notre nouvelle architecture dans les GPU, c'est l'architecture RDNA, et il s'agissait des produits basés sur Navi. Vous devriez vous attendre à ce qu'ils soient actualisés en 2020, et nous aurons notre nouvelle architecture RDNA de prochaine génération qui fera partie de notre gamme 2020. "







Le RDNA de deuxième génération, ou RDNA2, devrait tirer parti du nouveau processus de fabrication du silicium 7 nm + (EUV) au TSMC, pour établir le nombre de transistors, les vitesses d'horloge et les performances. Parmi les deux ajouts de fonctionnalités attendus figurent le VRS (ombrage à taux variable) et éventuellement le lancer de Raytracing.



Le légendaire "gros Navi" silicium, un GPU plus grand que "Navi 10", est également sur les cartes, selon une déclaration antérieure du Dr Su. Plus de détails sur ces prochaines cartes graphiques devraient être publiés en mars, lors de la conférence 2020 AMD Investor Day.



