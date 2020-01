Intel courtiserait GlobalFoundries pour certaines fabrications de CPU.



Avec ses propres installations de fabrication de silicium poussées à leurs limites de capacité, Intel recherche des fonderies de semi-conducteurs tierces pour partager une partie de sa charge d'approvisionnement, et selon un rapport de WCCFTech, son dernier partenaire pourrait être GlobalFoundries, qui a une classe de 14 nm fab dans le nord de l'État de New York. Si elle se concrétise, l'éventuel accord Intel-GloFo pourrait voir la fabrication sous contrat commencer en 2020.







La fab de GloFo propose des FinFET 14 nm et 12LPP, un raffinement commercialisé en 12 nm. Selon le rapport, Intel pourrait utiliser GloFo pour fabriquer des puces CPU, en particulier ses puces d'entrée de gamme telles que Core i3, Pentium et Celeron. Intel est également connu pour se débarrasser de sa propre charge de travail de fabrication en sous-traitant des fonderies pour une logique de base 14 nm (chipsets).



Dans le but de maximiser l'allocation fab de 14 nm pour ses processeurs, Intel a également commencé à fabriquer certains de ses chipsets de la série 300 sur l'ancien processus 22 nm, ce qui montre l'appétit de la société pour 14 nm.



ANANDTECH