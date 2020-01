NZXT dévoile les refroidisseurs de CPU en boucle fermée des séries Kraken X-3 et Kraken Z-3.







NZXT a présenté ses nouveaux refroidisseurs de CPU en boucle fermée Kraken X-3 et Kraken Z-3. Les refroidisseurs sont compatibles avec toutes les plates-formes modernes et sont basés sur les dernières pompes d'Asetek, offrant un mélange entre performances et fonctionnement silencieux. Comme tout matériel moderne pour les passionnés, l’aspect des refroidisseurs peut être personnalisé à l’aide du logiciel propriétaire de la société.







La nouvelle série NZXT Kraken X-3 comprend des modèles de radiateurs de 240 mm, 280 mm et 360 mm, tandis que la famille NZXT Kraken Z-3, plus chère, comprend des références de 280 mm et 360 mm. Les cinq refroidisseurs en boucle fermée sont basés sur la pompe de 7e génération d'Asetek, qui utilise un moteur de 800 à 2 800 tr/min.



Associés à la pompe Asetek, les ventilateurs Aer P120 de NZXT offrent une plage de fonctionnement de 500 à 2 000 tr/min et sont conçus pour générer 21 dBA - 36 dBA de bruit. Les systèmes de refroidissement utilisent des tubes en caoutchouc avec un manchon tressé en nylon ainsi que des capuchons avec une orientation d'orientation à 360 °, de sorte que le capuchon peut être installé dans n'importe quelle direction.







Le NZXT Kraken X-3, plus abordable, est livré avec un anneau LED 10% plus grand (par rapport aux modèles précédents) avec un plateau rotatif arborant le logo de l'entreprise. Le NZXT Kraken Z-3, plus cher, dispose d'un écran LCD de 2,36 pouces qui peut afficher diverses informations utiles (ou simplement une image) en couleur 24 bits, permettant ainsi de personnaliser complètement l'apparence du refroidisseur.



En ce qui concerne la compatibilité, les nouveaux refroidisseurs tout-en-un de NZXT peuvent fonctionner avec tous les processeurs modernes d'AMD et d'Intel, y compris ceux qui utilisent les formats AM4 ou LGA1155 grand public ainsi que les processeurs HEDT avec les packages LGA2066 et TR4.



Voici la fiche technique :







Les derniers refroidisseurs de CPU en boucle fermée Kraken X-3 et Kraken Z-3 de NZXT sont immédiatement disponibles aux États-Unis directement auprès de la société et seront lancés dans d'autres pays le mois prochain.



Voici la grille des tarifs :







ANANDTECH