ASUS lance le moniteur de jeu portable ROG STRIX XG17AHPE.



Aujourd'hui, ASUS a lancé un autre produit supplémentaire dans sa gamme de moniteurs portables, appelé le ROG STRIX XG17AHPE. Ce moniteur de jeu portable dispose d'un écran de 17,3 pouces avec une étonnante fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Destiné aux "joueurs en déplacement", ce moniteur est équipé de fonctionnalités pour rendre l'expérience utilisateur aussi agréable que possible.



Doté d'un écran IPS de 17,3 pouces avec une résolution de 1080p, l'affichage de ce moniteur est très décent. La luminosité maximale atteint 300 nits, le rapport de contraste est de 1000: 1 et le panneau a un temps de réponse GtG de 3 ms. La technologie VRR (Variable Refresh Rate) utilisée est Adaptive-Sync de VESA.















En ce qui concerne les options d'E / S, l'écran est capable de prendre un USB-C (qui est capable de mode alternatif DisplayPort) ou Micro HDMI 2.0 comme entrées. Il y a un DAC ESS Sabre 9118 intégré pour transférer les signaux audio numériques vers un signal analogique pour la sortie des haut-parleurs et des écouteurs. Il y a également deux haut-parleurs stéréo de 1 W intégrés dans le corps du moniteur. Pour alimenter le moniteur, il existe une batterie de 7800 mAh capable de fournir 3,5 heures d'utilisation.



