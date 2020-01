Un mystérieux GPU AMD 17% plus rapide que la RTX2080Ti sous OpenVR

Enfin un GPU AMD haut de gamme ?





Un mystérieux GPU AMD est apparu dans la base de benchmarking OpenVR, qui pourrait bien être le futur GPU haut de gamme de AMD.

L'information a été révélé par un membre de Reddit ayant accès à OpenVR (dont l'accès complet est payant).



OpenVR, qui permet de comparer les performances en réalité virtuelle de différente plateforme, a enregistré un score pour le moins impressionnant pour ce GPU non encore révélé puisque ce dernier fait 17% mieux que la RTX 2080Ti accolé à un Intel I9-9900K !



Ci-dessous le screenshot (crédit AMD Sub-Reddit) source de la fuite.





Si cette information se révèle authentique, il semble que le gros "Navi" est non seulement capable d'enterrer la 2080Ti mais qu'il sera aussi prêt à affronter les futur GPU Ampères du caméléon prévu pour cette année.



Espérons qu'à la façon de Zen avec Intel, le retour d'AMD sur le marché des GPU haut de gamme permette à nouveau à la concurrence de nous faire bénéficier de cartes vidéos de haute volée à prix plus doux ! 2020 devrait être une année très excitante en matiére de GPU.