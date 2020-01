AKASA nous propose un nouveau boitier PC : Le Apache Flare.























Ce boitier supporte le format Micro-ATX, et le Mini-ITX et que ces deux là. Il dispose d'une glace en verre trempé. Il peut supporter les cartes graphiques jusqu'à 300mm de longueur. La façade dispose de LED RGB.







Refroidissement amélioré







Optimisé pour le flux d'air avec échappement supérieur et arrière évents et support pour jusqu'à cinq ventilateurs de 120 mm.

Conçu pour l'eau refroidissement, prend en charge 120 et radiateurs 240 mm.



Panneau supérieur







Autocontrôlé intégré. Le panneau avant RVB adressable avec 18 modes d'éclairage ajoute de l'éclat à Votre configuration.



Stockage massif avec espace pour jusqu'à quatre SSD/HDD







A. HDD/SSD 2,5 "x2,

B. HDD/SSD 2,5 "ou 3,5",

C. HDD/SSD 2,5 ".



Prise en charge de cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 300 mm







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



AKASA