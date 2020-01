AMD propose nous propose les nouveaux pilotes : Les Radeon Software Adrenalin en version : 20.1.4 Bêta.



La version 20.1.4 Beta ajoute la prise en charge de Warcraft III : Reforged, avec des performances accrues jusqu'à 11% dans certains scénarios.







La prise en charge de "Journey to the Savage Planet" a également été ajoutée.







Les problèmes corrigés incluent des problèmes de corruption sur Red Dead Redemption 2 sous Vulkan; se bloque sur les jeux basés sur Vulkan lors de l'exécution d'un changement de tâche alors que Radeon Image Sharpening est activé; le système se bloque ou des écrans noirs dans GTA V au lancement, le son manquant dans les enregistrements Radeon ReLive et la mise à l'échelle entière ne sont pas affichés dans certaines configurations matérielles de Windows 7.



Problèmes résolus



- Red Dead Redemption 2 peut rencontrer des textures carrées ou en blocs sur certains terrains pendant le jeu lors de l'utilisation de l'API Vulkan,

- Certains jeux Vulkan API peuvent rencontrer un plantage ou un blocage d'application lors de l'exécution d'un changement de tâche alors que Radeon Image Sharpening est activé,

- Un débordement de texte est observé dans les messages toast pour certaines langues,

- Radeon ReLive peut ne pas réussir à basculer l'enregistrement sur le bureau lorsque le logiciel Radeon est ouvert,

- Grand Theft Auto 5 peut rencontrer un blocage du système ou un écran noir au lancement, lors de l'ouverture de Radeon Overlay pendant le jeu, ou après avoir effectué un changement de tâche pendant le jeu,

- Le son peut être absent par intermittence des enregistrements Radeon ReLive vers la fin des clips enregistrés,

- L'option de mise à l'échelle des nombres entiers n'apparaît pas ou n'est pas disponible sur certaines configurations du système Windows 7.



Notes de bas de page



RS-331, tests effectués par AMD Performance Labs au 23 janvier 2020 à l'aide d'un système de test comprenant un processeur Intel Core i9-9900K (3,6 GHz), 16 Go de mémoire DDR4-3200 MHz, la carte graphique Radeon RX 5700 XT et Windows 10 x64 avec Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 et 20.1.3.



Les fabricants de PC peuvent varier les configurations, donnant des résultats différents. Jouer à World of Warcraft III: Reforged à des valeurs prédéfinies élevées sur la Radeon RX 5700 XT, avec Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 a marqué 234,9 FPS tandis que 20.1.3 a marqué 211,1 FPS, montrant un conducteur élévateur de 11% par rapport au conducteur.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD