Design unique et fonctionnalité supérieure: telles sont les caractéristiques que Kolink a choisies pour définir leur nouvelle Midi-Tower Void. Pour ne pas dire qu'il ne livre pas dans le domaine de l'apparence, sa face avant a une découpe en V équipée de bandes LED RGB adressables numériquement, dont l'effet est repris d'un cran grâce à l'utilisation de l'effet miroir infini .



Un ventilateur préinstallé de 120 mm monté à l'arrière, également équipé de LED RGB adressables numériquement, refroidit et illumine l'intérieur spacieux de cette tour Midi exceptionnellement élégante. Le matériel que vous choisissez d'installer est également présenté: le panneau latéral en verre trempé laisse peu à l'imagination. Dans l'ensemble, le Kolink Void se distingue par son utilisation d'un design moderne mais fonctionnel.



















Aperçu des caractéristiques du vide Kolink :



- Découpe en V avec effets miroir infini et éclairage RVB,

- Panneau latéral en verre trempé pour une vue dégagée de l'intérieur,

- Conçu pour les cartes mères ATX-/Micro-ATX-/Mini-ITX,

- Un ventilateur préinstallé de 120 mm avec éclairage RVB adressable numériquement,

- Support pour radiateurs jusqu'à 240 mm à l'avant,

- Panneau d'E/S avec 2x USB 3.0 et 2x USB 2.0, audio HD, contrôleur LED RGB,

- Enveloppe PSU avec entrées d'air pour un look plus propre,

- Cartes graphiques jusqu'à 310 mm prises en charge, refroidisseurs de processeur jusqu'à 160 mm, blocs d'alimentation jusqu'à 180 mm.



Kolink Void : la conception exquise rencontre la haute performance



Les bandes RGB-LED adressables numériquement, dont l'effet est accentué par le mouvement audacieux de Kolink pour intégrer une sorte d'effet miroir infini dans le boîtier, peuvent être contrôlées via un interrupteur sur le panneau d'E/S. Cela vaut également pour le ventilateur de 120 mm monté à l'arrière qui est préinstallé.



Alternativement, les bandes et le ventilateur peuvent être raccordés et contrôlés à l'aide d'une carte mère compatible grâce à son utilisation d'un connecteur standard à 3 broches (5VDG). Cela permet ensuite d'utiliser le bouton RGB-LED comme bouton de réinitialisation. Le panneau latéral en verre trempé permet aux utilisateurs de profiter d'une vue panoramique de l'éclairage utilisé à l'intérieur du Kolink Void.



Mis à part le ventilateur préinstallé, les utilisateurs sont également libres d'installer cinq autres ventilateurs de 120 mm, dont trois peuvent être installés à l'avant et deux autres dans le toit. C'est là qu'un filtre à poussière magnétique peut être trouvé installé sur la maille en nid d'abeille. Les entrées d'air latérales à l'avant et dans le carénage PSU contribuent également à l'excellent flux d'air du boîtier. Comme alternative aux ventilateurs, les utilisateurs sont libres d'installer un radiateur de 240 mm à l'avant.



Le vide de Kolink : plus que suffisamment d'espace pour le matériel



L'intérieur est entièrement en noir, avec un carénage PSU qui ne fait qu'ajouter à l'aspect élégant et discret. C'est également là que les utilisateurs trouveront une cage de disque dur installée avec des supports pour deux disques durs de 3,5 "ou 2,5". À l'arrière du plateau de la carte mère se trouve un support pour un total de deux disques 2,5 ".



Le plateau de la carte mère et le capot PSU offrent tous deux de nombreuses ouvertures pour une gestion optimale des câbles. Sous le boîtier se trouve un filtre à poussière amovible adapté à un bloc d'alimentation de type ATX, qui peut lui-même mesurer jusqu'à 18 cm de long. Les cartes graphiques peuvent mesurer jusqu'à 31 cm de long et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 16 cm de haut. De plus, le panneau d'E/S situé à l'avant possède deux ports USB 2.0 ainsi que deux ports USB 3.0 Type-A.



Il sera disponible en date du : 10 Février 2020.



Le prix est de : 52.90 euros.



