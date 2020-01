Akasa déploie le refroidisseurs CPU Vegas Chroma avec éclairage ARGB.



Akasa a déployé la gamme Vegas Chroma de refroidisseurs de CPU à haut débit. Les refroidisseurs sont disponibles en deux variantes basées sur les types de socket CPU pris en charge. Le Vegas Chroma LG prend en charge les sockets Intel LGA115x, tandis que le Vegas Chroma AM prend en charge les sockets AMD AM4 et AM3 +.



La conception du refroidisseur est très similaire à la HSF stockée par Intel pour les processeurs de bureau. Un dissipateur thermique en aluminium anodisé avec ailettes à projection en spirale, est ventilé par un ventilateur de 120 mm. Le flux d'air du dissipateur thermique finit par ventiler d'autres composants autour du socket du processeur, tels que les dissipateurs thermiques VRM, le dissipateur thermique M.2 et peut-être même la mémoire.











Le ventilateur de palier hydraulique prend en PWM 4 broches pour sa fonction principale, et ARGB 3 broches pour l'éclairage. Les LED sont intégrées dans le moyeu de la roue blanche translucide. Dans les deux variantes, le ventilateur tourne entre 500 et 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 51,3 CFM d'air, avec une sortie de bruit allant jusqu'à 32,5 dBA.



Les deux variantes mesurent 120 mm x 120 mm de longueur et de largeur; mais diffèrent en hauteur. La variante LG mesure 59 mm de hauteur et la variante AM 63 mm. La variante LG pèse 380 g car elle nécessite une plaque arrière, tandis que la variante AM fait pencher la balance à 340 g.



La société n'a pas révélé de prix ni de date.



TECHPOWERUP