Logitech G lance la souris de jeu sans fil : La GHOST Limited Edition PRO.



Logitech G est ravi de lancer «GHOST», une souris de jeu sans fil Logitech G PRO blanche en édition limitée.



Les bénéfices des ventes de "GHOST", ainsi que de la première édition limitée "PIXEL", sont reversés à trois organisations caritatives dédiées à aider des millions de personnes dans le monde entier à répondre à leurs besoins d'accessibilité: Kit de jeu adaptatif - AbleGamers, Abilities Research Center at Mount Sinai, et SpecialEffect.



Ces organisations ont joué un rôle déterminant dans le développement du Logitech G Adaptive Gaming Kit, qui a été lancé en novembre 2019. Compatible avec la Xbox Adaptive Controller (XAC), le Logitech G Adaptive Gaming Kit permet aux joueurs de jouer de la manière qui leur convient le mieux en fournissant un ensemble de commandes facilement configurables pour une grande variété de cas d'utilisation.











Notre objectif est de mettre du plaisir et de l'inclusion dans la vie des joueurs ayant des besoins d'accessibilité et d'avoir un impact positif sur les joueurs du monde entier. Veuillez aider à soutenir ces trois grands organismes de bienfaisance en achetant une souris en édition limitée dès aujourd'hui.



Cette nouvelle couleur de notre collection en édition limitée sera disponible le Vendredi 24 janvier 2020 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni pour 149.99 Dollars.



