Les cartes mères chipset Intel de la série 400 ne disposeront pas de PCIe Gen 4.0 et le lancement sera repoussé au deuxième trimestre.



Le prochain chipset de bureau série 400 d'Intel n'aura pas de support pour PCI-Express gen 4.0. Les cartes mères resteront conformes à la génération 3.0 pour les deux emplacements PEG x16 principaux câblés au socket LGA1200 et les voies PCIe à usage général du PCH, selon un rapport de Tom's Hardware.



Il était prévu auparavant que les cartes mères de chipset de la série 400 viendraient avec une préparation pour PCIe gen 4.0, donc même si les processeurs de bureau de la 10e génération "Comet Lake" manquaient de complexes racine gen 4.0, les cartes seraient entièrement prêtes pour la nouvelle norme de bus dans les processeurs de bureau "Rocket Lake" de 11e génération.



Les processeurs de bureau «Comet Lake» de 10e génération sont construits sur un processus de 14 nm et implémentent la conception du cœur de processeur Intel de dernière génération qu'Intel implémente depuis le «Skylake» de 6e génération. Ce n'est qu'avec "Rocket Lake" de 11e génération que la plate-forme de bureau grand public a pu voir une nouvelle conception de cœur de processeur, la société ayant prétendument porté en arrière les cœurs de processeur "Willow Cove" au processus de 14 nm.



"Rocket Lake" devrait également comporter un petit iGPU Gen12 avec 32 unités d'exécution, et un composant uncore nouvelle génération qui implémente PCIe gen 4.0. PCIe gen 4.0 double la bande passante par rapport à gen 3.0, et bien que seuls quelques GPU le prennent en charge, la norme est rendue populaire par une nouvelle génération de SSD M.2 NVMe qui sont capables d'utiliser la bande passante supplémentaire pour pousser les taux de transfert séquentiels au-delà de M.2 Limitations de PCIe 3.0 x4.







Il est également rapporté qu'Intel a retardé le lancement des processeurs de bureau Core de 10e génération et des cartes mères de chipsets de la série 400 au T2-2020, dès le mois d'avril. Les cartes mères basées sur le chipset Intel série 400 étaient les absentes les plus notables au CES international 2020, et la rumeur dit qu'une décision de dernière minute de retarder le lancement de la plate-forme a poussé les exposants à emballer leurs cartes mères de chipset Z490.



Avec un lancement en avril, "Comet Lake" dirigera la gamme de produits de bureau grand public d'Intel pendant au moins les trois quarts. Intel devrait faire ses débuts en 11e génération "Rocket Lake" dans le CES 2021, à moins que quelque chose ne change alors.



TOM'S HARDWARE