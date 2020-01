MSI enregistre les cartes mères Z490 auprès de la CEE.



Alors que nous nous préparons pour un autre lancement de processeur Intel avec leurs processeurs Comet Lake-S de 10e génération avec jusqu'à 10 cœurs, les fabricants de cartes mères doivent passer par le processus d'obtention de l'approbation de leurs produits à travers diverses exigences réglementaires. La Commission économique eurasienne est celle qui donne constamment de petits extraits vers l'avenir, et maintenant, les cartes mères MSI basées sur le chipset Z490 d'Intel et le socket LGA 1200 sont apparues.







Connaissant l'agrafe habituelle des cartes mères de MSI pour chaque génération de produit, il n'y a pas beaucoup de surprises ici. Les entrées se réfèrent à ces cartes mères MSI : Z490-A PRO (ATX standard) ; Créateur Z490I (Mini-ITX) ; MAG Z490 TOMAHAWK (ATX standard) ; MPG Z490M GAMING EDGE WIFI (Micro-ATX) ; MPG Z490 GAMING ; CARBONE WIFI (ATX standard) ; MPG Z490 GAMING PLUS (ATX standard) ; MEG Z490I UNIFY (Mini-ITX) ; MEG Z490 UNIFY (ATX standard) ; MPG Z490 GAMING EDGE ; WIFI (ATX standard) ; MEG Z490 ACE (ATX standard) ; MEG Z490 GODLIKE (E-ATX).



Vous pouvez vous attendre à ce que le GODLIKE soit ainsi dans les fonctionnalités et le prix, comme d'habitude, complétant la gamme de MSI.



VIDEOCARDZ