Acer lance un Chromebook 12 pouces haute performance et durable.



Acer a dévoilé aujourd'hui son nouveau Chromebook 12 pouces, l'Acer Chromebook 712, spécialement conçu pour l'environnement éducatif. Le nouveau Chromebook présente un design haut de gamme et durable, un écran de 12 pouces avec un rapport d'aspect 3: 2 pour une meilleure visualisation verticale et une meilleure productivité, et les derniers processeurs Intel Core de 10e génération pour des performances de premier ordre.



"Chaque aspect du nouveau Chromebook 712 d'Acer a été conçu dès le départ en tenant compte de l'environnement éducatif", a déclaré James Lin, directeur général, Ordinateurs portables, Produits informatiques, Acer Inc. "En plus de répondre à plusieurs normes de durabilité et de sécurité, nous avons également fourni des extras tels qu'un clavier convivial pour les étudiants et les dernières technologies de traitement et Wi-Fi, offrant aux étudiants et aux enseignants un outil puissant qui améliorera l'engagement des étudiants et les résultats d'apprentissage. "















Performance combinée à une conception durable



Propulsé par des processeurs Intel Core i3 de 10e génération, le Chromebook 712 offre les capacités de performances nécessaires pour gérer des classes plus complexes et difficiles telles que le codage ou le montage vidéo. Ce pouvoir permet également aux élèves de collaborer sur des projets scolaires, d'exécuter plusieurs applications et de diffuser facilement des vidéos éducatives. Avec jusqu'à 12 heures d'autonomie, les étudiants peuvent s'attendre à une journée complète d'utilisation avec une seule charge.



Le Chromebook 712 d'Acer est non seulement suffisamment durable pour répondre aux normes militaires américaines strictes MIL-STD 810G, mais il est également suffisamment solide pour gérer même les étudiants les plus énergiques. Il a une charnière renforcée qui reste intacte même lorsque les étudiants le prennent par l'écran, qui a été intentionnellement conçu pour offrir une flexibilité supplémentaire.



Il peut également supporter jusqu'à 60 kg (132 livres) de force vers le bas, il est donc protégé si un élève marche dessus ou le brise dans un sac à dos. Son design renforcé et son pare-chocs amortisseur lui permettent même de gérer des chutes de hauteur allant jusqu'à 122 cm (48 pouces). Convient également aux jeunes élèves, le nouveau Acer Chromebook 712 est certifié pour répondre à deux normes de sécurité des jouets: l'ASTM F963-16 et UL/IEC 60950-1.



Le clavier a été conçu pour les étudiants actifs. Il a des clés ancrées mécaniquement qui sont difficiles à retirer mais faciles à remplacer, ce qui les rend idéales pour les environnements de classe. Le clavier protège également contre les déversements pouvant atteindre 330 ml (11 onces liquides) d'eau grâce à un système de gouttière qui achemine l'eau par le bas du châssis. Même le pavé tactile est résistant à l'humidité.



L'affichage stimule l'apprentissage



Le nouveau Acer Chromebooks 712 stimulera l'apprentissage avec un rapport d'aspect 3: 2 qui offre aux étudiants 18% d'espace vertical en plus par rapport à un écran 16: 9 tout aussi large. En conséquence, ils peuvent lire plus d'informations et afficher plus d'images, telles que des cartes et des diagrammes, avant de devoir faire défiler. L'écran de 12 pouces présente une résolution HD + 1366 x 912 et la technologie IPS. Il est disponible avec une option d'affichage tactile (C871T) ou non tactile (C871).



L'Acer Chromebook 712 peut être ouvert à 180 degrés, le laissant à plat sur un bureau pour le partager avec d'autres élèves pendant les cours ou pour les projets scolaires. Le placement du logo de l'appareil a également été déplacé sur le côté pour laisser de la place pour la gravure personnalisée d'une école au centre.



Connectivité et portabilité



Les étudiants peuvent rester connectés et apprendre n'importe où grâce à la technologie Intel Wi-Fi 6 double bande (Gig +) AX201 (802.11ax) avec technologie MU-MIMO 2x2. L'Acer Chromebook 712 possède une webcam Full HD qui enregistre la vidéo et l'audio HD 720p avec une plage dynamique très élevée afin que les étudiants puissent se connecter avec d'autres personnes lors de chats vidéo et de Google Hangouts.



Les étudiants peuvent imprimer, partager des présentations sur un grand écran externe et plus via Bluetooth 5.0 ou via deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C et un port USB 3.0. Les fichiers peuvent également être partagés via le lecteur de carte MicroSD.



Facile à déployer, à gérer et à protéger; Assistance Google Play

Les administrateurs informatiques trouveront facile de faire des mises à jour, de configurer des applications, d'utiliser des extensions, de gérer des politiques et plus encore avec une gestion basée sur le Web qui rend le nouveau Chromebook facile à déployer et à gérer, tandis que la fente de verrouillage Kensington garantit la sécurité en cas de besoin. Le nouveau Acer Chromebook 712 est idéal pour les salles de classe où plusieurs élèves partageront un appareil. Les appareils Chrome OS prennent en charge la connexion de plusieurs utilisateurs, afin que chaque étudiant puisse se connecter à son compte unique tout en garantissant la sécurité de ses projets, Gmail et autres informations. Le stockage sur Google Drive protège les fichiers, les documents et les photos en toute sécurité dans le cloud et garantit que la version la plus récente est toujours disponible.



Chrome OS est automatiquement mis à jour et protège contre les menaces en ligne en constante évolution de virus et de logiciels malveillants pour assurer la sécurité des étudiants. À la maison, les parents peuvent installer l'application Family Link pour définir des limites quotidiennes de temps d'écran, définir les contrôles parentaux et gérer le compte Google de leur enfant.



Les paramètres d'accessibilité se synchronisent sur tous les appareils Chrome OS. Ainsi, lorsque les élèves passent d'un appareil partagé à l'autre ou se connectent à la maison avec leur compte G Suite pour l'éducation, leurs paramètres d'accessibilité sont automatiquement mis à jour. Pour tirer le meilleur parti du nouveau Acer Chromebook 712, les enseignants peuvent se diriger vers le Chromebook App Hub pour trouver des applications et des idées de cours sur la façon de les utiliser en classe sur g.co/chromebookapphub.



Prix et disponibilité



Le nouveau Acer Chromebook 712 sera disponible avec 32 Go ou 64 Go de stockage eMMC et 4 Go ou 8 Go de RAM pour les clients de l'enseignement et du commerce.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 299 euros.



