PATRIOT nous propose un nouveau casque Gamers : Le Viper Gaming V380 Virtual 7.1.



VIPER GAMING by PATRIOT, une marque déposée de PATRIOT et un leader mondial de la mémoire de performance, des disques SSD et des solutions de stockage flash, est aujourd'hui fier d'annoncer le lancement du casque de jeu PC à son surround virtuel 7.1 Viper V380 Virtual 7.1.



Il offre une qualité sonore cristalline et une isolation acoustique exceptionnelle pour les jeux hardcore et la lecture audio de qualité cinéma. Doté de haut-parleurs en néodyme de 53 mm de qualité Hi-Fi, le casque V380 offre une sensibilité plus élevée et une qualité sonore supérieure avec des détails délicats aidant les utilisateurs à réagir plus rapidement que leurs rivaux dans une bataille de jeux.



Avec le concept ergonomique, le casque V380 est logé avec des coussinets d'oreille surdimensionnés articulés et associé à un bandeau en cuir protéiné réglable pour offrir un confort maximal aux joueurs qui aiment les longs matchs de jeu. Un excellent casque est un équipement essentiel pour chaque joueur pendant les tours de jeu les plus cruciaux.



Que l'utilisateur souhaite profiter d'un film d'action 4K tard dans la nuit ou avoir des sessions de jeu jusqu'à l'aube, un casque virtuel 7.1 est la substitution idéale des haut-parleurs surround.















Le V380 dispose d'un microphone omnidirectionnel et détachable avec capacité d'annulation automatique du bruit ambiant (ENC). Le V380 offre une clarté sonore incroyable lors de la communication avec ses coéquipiers pendant le jeu, sans interférence de bruit de fond et en évitant le larsen.



Le V380 peut être personnalisé avec un éclairage RVB à spectre complet ou l'un des nombreux modèles d'éclairage programmés via le logiciel Viper RGB pour correspondre à votre configuration et à votre construction de jeu. Soutenu par une garantie de deux ans, le casque V380 est compatible avec Windows 7, Windows 10 ou version ultérieure, et c'est le choix ultime pour les joueurs hardcore du monde entier !



Caractéristiques principales :



- Son surround virtuel 7.1 avec haut-parleurs Hi-Fi 53 mm en néodyme,

- Conception ergonomique à oreille fermée pour une suppression passive du bruit et des commandes de volume sur l'oreille pratiques,

- Microphone omnidirectionnel détachable de suppression du bruit ambiant (ENC),

- Éclairage RVB à spectre complet personnalisable avec le logiciel Viper,

- Interface USB avec câble tressé durable de 2,1 m.



Il est disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 89.90 euros.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



PATRIOT