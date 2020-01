MSI dit que tous les GPU Radeon RX 5600 XT ne peuvent pas atteindre une vitesse de mémoire de 14 Gbps.



Juste avant le lancement des dernières cartes graphiques Radeon RX 5600 XT d'AMD, AMD a publié une mise à jour vBIOS qui augmente la vitesse d'horloge du GPU de quelques pour cent et augmente la vitesse de la mémoire GDDR6 de 12 Gbps à 14 Gbps, ce qui représente presque 17% de performances, augmentation de la bande passante mémoire.



Cependant, malgré la publication de ces nouvelles mises à jour du micrologiciel, les partenaires de carte d'extension d'AMD comme ASUS et MSI ont été prudents quant à l'application du nouveau vBIOS aux cartes existantes. Une émission YouTube intitulée MSI Insider, hébergée par des employés de MSI, explique la situation. En raison de la mémoire GDDR6, qui était à l'origine conçue comme une puce 12 Gbps, lors de l'application de la nouvelle mise à jour du micrologiciel à la carte, des problèmes de RMA peuvent survenir avec les clients.







Alors que certaines cartes sont capables d'atteindre des vitesses de 14 Gbps avec les puces GDDR6, d'autres ne le sont pas car elles n'étaient pas certifiées pour fonctionner à cette fréquence. La loterie au silicium (pas la société) des puces mémoire joue un grand rôle car la qualité de la DRAM embarquée aura un impact important sur la capacité d'overclocker vers de nouvelles fréquences.



C'est pourquoi MSI a publié une variante RX 5600 XT GAMING Z avec un vBIOS 14 Gbps déjà appliqué. ASUS a également rejoint la fête et a lancé la carte graphique ASUS ROG STRIX TOP, qui est la seule carte compatible 14 Gbps de toute la gamme ASUS. En lançant des références de GPU avec des vitesses de 14 Gbit / s, les fabricants peuvent garantir ces vitesses et ne pas dépendre de la loterie au silicium, ce qui peut leur causer quelques problèmes de RMA sur la route.



