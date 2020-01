AORUS nous propose : La Gaming BOX RTX2080TI.







GIGABYTE a présenté la boîte de jeu AORUS RTX 2080 Ti en novembre 2019 en tant que première solution graphique externe haute performance refroidie par eau au monde. Dotée du refroidissement WATERFORCE de GIGABYTE avec un radiateur de 240 mm, la boîte de jeu AORUS RTX 2080 Ti offre une bonne marge d’overclocking. Il prend en charge jusqu'à quatre écrans simultanément pour les configurations multi-écrans. L'enceinte comprend des zones d'éclairage RVB alimentées par GIGABYTE RGB FUSION 2.0. La boîte de jeu AORUS RTX 2080 Ti est livrée avec un sac de transport pour un transport facile.















Principales caractéristiques



Équipé d'une carte graphique AORUS GeForce RTX 2080 Ti hautes performances

Système de refroidissement par eau tout-en-un silencieux et silencieux WATERFORCE Propulsé par Asetek

Contrôleur double Thunderbolt 3 pour des performances ininterrompues

Prend en charge le traçage de rayons en temps réel

PD 3.0 fournissant jusqu'à 100 W de puissance à votre appareil

Prise en charge de 3 x USB 3.0, 1 x port Ethernet



WATERFORCE Refroidissement



GIGABYTE s'associe à Asetek pour créer le dernier refroidissement WATERFORCE doté de la technologie de refroidissement Asetek Gen6 que GIGABYTE utilise également avec les refroidisseurs de liquide liquide AORUS récemment sortis.



Graphiques hautes performances



L'AORUS RTX 2080 Ti Gaming Box offre un calcul graphique hautes performances, que ce soit pour le jeu ou le rendu. Activez le traçage de rayons en temps réel sur un ultrabook ou un mini PC avec les puissants graphiques GeForce RTX 2080 Ti. Accélérez le montage vidéo, l'animation 3D, la conception graphique et d'autres applications de productivité en toute simplicité.



Connectivité polyvalente



L'AORUS RTX 2080 Ti Gaming Box utilise le Thunderbolt 3 haute vitesse pour se connecter à un ordinateur portable ou un PC. Il est également livré avec un port Ethernet et deux ports USB 3.0. Les ports de sortie vidéo comprennent 1 port HDMI, 3 ports DisplayPort et 1 port USB-C VirtualLink.



Elle est pour le moment disponible au USA.



Le prix est de : 1 499.99 Dollars.



VORTEZ