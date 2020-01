GELID présente la souris ergonomique sans fil APEX.







GELID présente la souris sans fil APEX 2,4 GHz dotée d'une conception ergonomique verticalement élevée pour une posture de la main plus naturelle. La forme verticale conçue scientifiquement du GELID APEX a amélioré le confort et l'ergonomie pour minimiser la tension musculaire et le stress acquis en travaillant devant un ordinateur pendant des heures. Avec une posture de la main plus confortable, il vise également à améliorer la précision et la productivité, ce qui le rend idéal pour les jeux et la création de contenu créatif.







La souris sans fil GELID APEX utilise un capteur optique précis avec jusqu'à 1600 DPI qui fonctionne sur n'importe quelle surface, y compris le verre. La souris APEX présente une taille et un poids optimaux avec un revêtement antidérapant offrant une prise en main sécurisée.



Mis à part les boutons standard, il est livré avec des boutons de navigation supplémentaires suivant/précédent pour aider les utilisateurs dans l'informatique quotidienne. La souris sans fil APEX fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, Linux et MacOS.



GELID propose la souris sans fil APEX en deux modèles: la souris sans fil APEX pour gaucher (VM-01-B) et la souris sans fil APEX pour droitier (VM-01).



Voici la fiche technique :



- Batterie : 2X AAA (non incluses),

- Boutons : Gauche/Droite, Molette de défilement, DPI, Suivant/Précédent,

- Dimensions (mm) : 125 x 75 x 65,

- Interface : récepteur USB sans fil 2,4 GHz,

- Capteur : Capteur optique de haute précision 800/1200/1600 DPI,

- Garantie : 2 ans,

- Poids (grammes) : 95.



Pour plus d'informations,



