2 x 8 Go de RAM ou 4 x 4 Go de RAM dans son PC ?



Il n'est pas inhabituel que ce type de question soit débattu dans les forums techniques.Nous examinons donc aujourd'hui l'impact sur les performances d'avoir quatre modules de mémoire DDR4 dans un système à deux canaux, par opposition à seulement deux modules. Dans ce scénario, tous les modules fonctionnent à la même fréquence, utilisent les mêmes temporisations et fournissent la même capacité de mémoire totale.



Les plates-formes à double canal telles que AM4 d'AMD ou LGA1151 d'Intel nécessitent deux modules de mémoire adaptés pour un fonctionnement à double canal, l'ajout d'une deuxième paire ne fera qu'augmenter la capacité de mémoire et ne vous mettra pas à niveau en mémoire à quatre canaux, pour cela vous auriez besoin d'un Processeur Threadripper ou Cascade Lake-X.



Cependant, nous avons vu des tests montrant une augmentation des performances en ajoutant deux modules supplémentaires, prétendument sans augmenter la fréquence de la mémoire ou améliorer les délais.







Nous pensons que cela est dû à la configuration de la mémoire ou plus précisément au «rang» de la mémoire. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le terme «rang» signifie le nombre de banques de mémoire 64 bits sur un module. La plupart des mémoires de qualité grand public comportent un seul rang, bien que les modules de plus grande capacité soient généralement à double rang, tandis que la mémoire de qualité serveur est souvent à quatre rangs.



Identifier si votre mémoire est double ou simple peut être difficile car le logiciel ne lit pas toujours correctement les modules et tous les fabricants de mémoire ne notent pas le rang dans l'ID des modules.







En règle générale, les modules à simple rang comportent toutes les puces de mémoire d'un côté du PCB, tandis que la mémoire à double rang place les puces des deux côtés du PCB. Mais ce n’est pas toujours le cas. Un module avec des puces des deux côtés du PCB est juste à double face et peut toujours être un module à classement unique, donc c'est un peu déroutant.



Les choses deviennent encore plus compliquées lorsque vous introduisez plus de clés USB ou de modules. Un système rempli de plus de deux modules à classement unique agira en fait comme si des modules à classement double étaient installés. En fait, il y a très peu de différence entre un module à double rang et deux modules à rang unique lorsqu'ils sont connectés au même contrôleur de mémoire, même si les puces de mémoire résident sur des PCB différents.



Ceci est important à noter car dans les tests, nous avons vu que toute la mémoire utilisée était constituée de modules à classement unique. Ainsi, lorsque vous utilisez deux modules à classement unique pour un fonctionnement double canal, la mémoire est configurée comme un classement unique. Cependant, lorsque vous utilisez quatre modules à un rang pour un fonctionnement à deux canaux, la mémoire est désormais configurée comme un double rang.



