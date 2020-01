PWNAGE nous propose une nouvelle souris Gamers sans fil : La Pwnage Ultra Custom.



L'histoire



Points saillants du projet : personnalisation révolutionnaire et poids



- Ultralight. Pas de cordons. Objectif pur. Découvrez une précision de visée pure dans le jeu,

- Personnalisation de la coque pour différentes poignées utilisateur,

- Personnalisations sans outils : changez le couvercle du bouton supérieur, le couvercle de la coque, les boutons DPI, la couleur du câble sans avoir à utiliser d'outils ni à retirer les vis,

- Patins 100% PTFE : optimisés pour une glisse douce au beurre et un contrôle des mouvements,

- Sans décalage : l'Ultra Custom a un taux de rapport USB de 1 ms, un microcontrôleur optimisé et la dernière technologie sans fil de R&D rendant le décalage d'entrée pratiquement négligeable,

- Autonomie moyenne de 66 heures au bureau et mode de jeu de 40 heures: optimisé pour une faible consommation d'énergie sans sacrifier les performances,

- Système de câblage USB Type-C ultra-léger et flexible conforme FCC: Même en mode filaire, l'Ultra Custom se sent presque sans fil. Charge à pleine puissance en seulement 1 heure,

- Logiciel de personnalisation pour DPI, RVB et macros,

- Récompenses exclusives pour les premiers contributeurs de Kickstarter.











Ce projet vise à amener la communauté des passionnés de l'Art du jeu dans le reste du monde grâce à la souris de jeu sans fil RVB la plus légère au monde. Cette souris est destinée à ceux qui apprécient les designs personnalisés, qui s'intéressent aux projets de modding et de bricolage, à l'apparence des PC personnalisés et aux équipements de jeu passionnés. L'Ultra Custom est votre point d'entrée dans le hobby et le monde du jeu passionné et du modding.



Début







Tout comme un moteur finement réglé pour un pilote de voiture de course et des chaussures de sport personnalisées pour un sprinter ; il y a des nuances dans une souris de jeu qui peuvent améliorer les performances d'un joueur et parler à son personnage.



Nous avons conçu une souris de jeu personnalisée intégrant les dernières technologies, tendances et commentaires des meilleurs amateurs de souris et des communautés de joueurs professionnels. Voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons intégrées à notre souris qui permettront à quiconque de créer lui-même une souris personnalisée haut de gamme.

traits



Conception ultra légère







L'Ultra Custom sera la souris de jeu sans fil RVB la plus légère disponible sur le marché avec ~ 66 à 73 grammes. La souris de jeu sans fil typique sur le marché pèse environ 80 grammes. La conception en nid d'abeille est basée sur les passionnés de modding et de coques d'impression 3D à poids réduit. La conception en nid d'abeille permet un poids ultra léger tout en conservant une conception structurellement solide.







Vous aurez également la possibilité de réduire le poids jusqu'à 58 grammes en mode filaire complet. Mais pourquoi le mode filaire? Pour les amateurs, ils veulent éliminer tout retard de suivi de leurs périphériques d'entrée et cela signifie que les souris sans fil typiques ont environ 12 à 18 ms de retard qui peuvent être vus et ressentis dans le jeu - patinage, sensation retardée ou flottante. L'Ultra Custom a un taux de rapport USB de 1 ms, un MCU optimisé et la dernière technologie sans fil de R&D, ce qui rend le décalage d'entrée pratiquement négligeable. Vous ne pourrez pas distinguer la différence entre l'Ultra Custom en mode sans fil et en mode filaire.



Nos câbles câblés ultra flexibles de type C ont été développés de sorte que même en mode filaire, l'Ultra Custom se sentira presque sans fil. De plus, des câbles assortis personnalisés sur une souris améliorent l'apparence et la sensation sur mesure d'une station de combat à thème assortie.



Système de câble câblé ultra flexible de type C



Les amateurs sont généralement malades des câbles lourds et rigides qui affligent les souris de jeu typiques sur le marché. Les câbles rigides ajoutent à la résistance et au frottement entre le fil de la souris de jeu et leur tapis de souris. Les passionnés itèrent depuis des années différentes conceptions pour avoir les câbles les plus légers et les plus flexibles afin de réduire la traînée et la friction sur les mouvements de leur souris. Nous avons développé un câble conforme FCC qui est comparable à un câble paracord entièrement personnalisé.



Vous pourrez choisir parmi une gamme de câbles de différentes couleurs pour le mode de jeu câblé. Les moddeurs, les bricoleurs et les amateurs commandent généralement ces câbles paracord personnalisés pour jusqu'à 20 $, puis procèdent à ouvrir leur souris et à remplacer et installer le câble eux-mêmes pour des raisons esthétiques et de performances. Avec notre système de câbles, vous pouvez avoir un câble ultra flexible personnalisé avec des couleurs assorties à votre configuration de jeu sans tous les tracas - sélectionnez simplement un câble et branchez-le à votre souris.



L'USB-C est la nouvelle norme en matière de chargement et de transfert de données. L'Ultra Custom est peut-être la seule souris de jeu haut de gamme rechargeable sans fil de type C - vous pouvez rapidement recharger à pleine puissance en moins de 1 heure. Obtenez jusqu'à 66 heures avant de recharger.



Personnalisation du couvercle et du bouton de la coque de la souris







Les amateurs prennent beaucoup de temps pour optimiser et personnaliser leur souris en les démontant, en les moddant et en repeignant les coques. Vous pouvez maintenant simplement sélectionner différentes finitions de coque et remplacer sans outils le bouton et les coques supérieures en quelques secondes. Choisissez parmi des coques supérieures de différentes couleurs avec un design en nid d'abeille ou une forme de couverture solide.















Personnalisation du bouton DPI







Associez et personnalisez la conception de votre souris en sélectionnant parmi différentes couleurs et hauteurs de bouton pour le bouton dpi pour soutenir votre style de prise en main. Les hauteurs de bouton DPI inférieures, par exemple, sont mieux adaptées aux utilisateurs de palme et 1-3-1 afin qu'il y ait moins de clics DPI accidentels dans le jeu.



Avec votre soutien, nous pouvons commencer la production. Il faudra environ 30 jours après le financement pour produire la souris et commencer à expédier.



Démonstration supplémentaire de souris







Voici la fiche technique :







