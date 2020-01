EKWB nous propose : Les Kits AIO en 120, 240 et 360mm.



Faites votre premier pas dans le monde du refroidissement liquide avec le nouveau refroidisseur de processeur EK-AIO (tout-en-un). Simple à utiliser et facile à installer, l'EK AIO est une solution de refroidissement par eau plug-and-play ne nécessitant aucun assemblage ni entretien.



Haut de sa performance de refroidissement de classe accompagné d'un éclairage D-RGB entièrement personnalisable - l'EK-AIO est une solution idéale pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose de plus qu'un refroidisseur d'air ordinaire. L'EK-AIO est disponible en trois variantes de taille, chacune offrant différents niveaux de performances de refroidissement.



EK-AIO 120 D-RGB







La version à radiateur unique de 120 mm de l'EK-AIO est prête à accueillir tous les processeurs grand public du marché tout en fonctionnant sur ses paramètres de base. Il est préférable de l'utiliser dans les PC à petit facteur de forme où l'espace est limité, où les solutions de refroidissement par air haut ne sont pas une option, mais un refroidissement haute performance est toujours nécessaire.



EK-AIO 240 D-RGB







Le double ventilateur EK-AIO avec un radiateur de 240 mm est le polyvalent parfait pour les tailles de boîtier standard. La surface du radiateur est suffisamment grande pour combattre n'importe quel processeur grand public sur le marché et a même assez de marge pour l'overclocking. Un AIO avec des capacités de refroidissement comme celle-ci peut fournir une configuration PC ultra silencieuse ou peut aider à exploiter les performances supplémentaires d'un processeur overclocké.



EK-AIO 360 D-RGB







Il s'agit d'une puissante configuration à trois ventilateurs, prête à fournir une puissance de refroidissement suffisante pour les processeurs les plus exigeants du marché. Que vous soyez un overclocking intense ou que vous souhaitiez avoir un PC silencieux, le radiateur 360 mm est capable de fournir les deux, même en même temps. Un AIO de cette taille aurait besoin d'un boîtier de taille ATX prêt à accueillir le radiateur 360 mm.



Pompe puissante







La pompe robuste de style SPC assure un débit de liquide de refroidissement suffisant à travers une structure d'ailettes en cuivre dense, offrant des performances optimales pour sa classe de produits AIO sur le marché. Un boîtier de pompe de grande taille indique la qualité de la pompe qui promet un fonctionnement doux et silencieux et une durabilité. Le couvercle dépoli de l'unité de pompe agit comme un parfait diffuseur de lumière pour les LED D-RGB adressables intégrées.



Fan féroce







Le ventilateur D-RGB adressable Vardar inclus est un ventilateur de refroidissement à haute pression statique, conçu et construit principalement pour une utilisation de radiateur avec des systèmes de refroidissement par liquide. La conception du rotor à 7 pales de couleur laiteuse parfaitement équilibrée est optimisée pour la dispersion de la lumière et le fonctionnement à haute pression tout en maintenant le profil à faible bruit sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur. Sous le moyeu du moteur, il y a un total de 9 LED D-RGB adressables assurant également une diffusion parfaite de la lumière en plein jour.



Radiateur robuste







Un radiateur en aluminium de 28 mm d'épaisseur de haute qualité avec 12 canaux garantit que tout le refroidissement est effectué efficacement. L'épaisseur, ou devrions-nous dire la minceur, du radiateur, garantit que l'EK-AIO est compatible avec la plupart des boîtiers populaires du marché. L'élégant radiateur noir, tout en étant mince, est utilisé efficacement car le noyau du radiateur lui-même a presque la même épaisseur que le corps extérieur du radiateur lui-même.



Disponibilité et prix



Les EK-AIO sont conçus en Slovénie et fabriqués en Chine et sont disponibles en pré-commande via la boutique en ligne EK. Les unités AIO commenceront à être expédiées le 28 Février 2020.



Voici les tarifs :







EKWB